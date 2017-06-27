В РК предлагают запретить фото- и видеоматериалы о детях, пострадавших в результате насилия

Детей показывают по телевидению, тиражируют фотографии в интернете, называют имена и указывают координаты. Всегда ли это оправданно и необходимо. Кто думает в такой ситуации о безопасности несовершеннолетних?

В защиту детей, пострадавших от насилия, выступило на этой неделе министерство информации и коммуникаций Казахстана. Есть конкретные предложения. Об этом сообщает Первый канал «Евразия».

«Предлагаем запретить данные, фото и видео материалы о детях, пострадавших в результате насильственных действий по тому, как подобные публикации могут нанести серьезную психологическую травму ребенку», — говорит Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.

При этом министерство не прекращает блокировать суицидальные группы, а также те, что призывают к экстремизму, насилию и к употреблению наркотиков. В прошлом году доступ ограничили более чем к 30 тысячам таких материалов. А с начала этого года только в социальных сетях закрыты около пятисот сообществ, содержащих пропаганду самоубийств. До конца года пользователи интернета получат новую услугу — так называемый «детский пакет».

Подключив его, можно быть уверенным, что ребенок не сможет зайти на сайты, способные нанести вред. Формировать детские пакеты будет специальная комиссия. Но предварительно министр рассказал, что в них будет доступ лишь к сайтам, необходимым для образования и развлечений.