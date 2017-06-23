В Шымкенте осуждена женщина за убийство собственного ребенка

Специализированный межрайонный уголовный суд Южно-Казахстанской области вынес приговор 24-летней жительнице Шымкента Турсыной У., которая в январе этого года пыталась задушить своего 4-летнего ребенка.

Сама осужденная заявляла, что таким образом она пыталась избавить его от страданий, так как малыш тяжело болел. Однако следствие выявило совершенно иную картину этого шокирующего произошедшего.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве собственного ребенка, которое она не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее приговорили к 11 годам и 3 месяцам. В ходе следствия женщине была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала ее абсолютно вменяемой.

В 2016 году 3-летний ребенок Турсыной впервые попал в больницу и с тех пор стал здесь постоянным пациентом.

Заведующая отделением детской больницы №1 Марина Валиева рассказывает: «У ребенка была клиника ишемического инсульта, но генез (прим. — причину) выяснить не удалось. Его мама сообщала, что с ребенком по ночам случаются приступы судорог. Мы его пролечили, вначале он был в реанимации, потом с переводом в отделение. С полным восстановлением и выздоровлением мы его выписали домой».

Однако, спустя некоторое время малыш вновь оказывается в реанимации с ишемией мозга. При этом, самих приступов судорог врачам зафиксировать так и не удалось.

Они наблюдали только постприступные состояния.

При очередной госпитализации в январе этого года, в больнице произошло шокирующее происшествие. Соседка по палате застала Турсыной за тем, что ночью она душила своего ребенка.

«Выходила из этой палаты мама, другая, — рассказывает дежурившая в ту ночь заведующая отделением Гульмира Сейдуалиева. — А когда вернулась, то видит, что она душит ребенка».

Соседка оттолкнула душительницу, вызвала врачей и медсестер. Те, в свою очередь, позвонили в полицию.

Прибывшие полицейские забрали мать-убийцу. Врачи до утра отхаживали ребенка.

После суда первой инстанции осужденная подала прошение о смягчении наказания. В настоящее время областной суд назначил ей повторную экспертизу. В то, что женщина нормальна, просто никто не верит.

Между тем известно, что второй ребенок Турсыной — дочка, примерно полгода назад скончалась от ишемии. Причин тех странных судорог выяснить врачам также не удалось.

Данил Шемратов