В Шымкенте проходит детский Кубок Республики по шахматам

В выставочном центре Корме стартовал третий этап детского кубка Республики Казахстан по шахматам до 14 лет. Юные гроссмейстеры со всей страны приехали в Шымкент, чтобы побороться за место на пьедестале. Турнир пройдет при поддержке федерации шахмат Казахстана, акимата ЮКО и Регионального Инновационного Центра «Оңтүстік».

В интеллектуальных баталиях за призовые места поборются 270 спортсменов из Алматы, Астаны, Актобе и Павлодара. Из ЮКО в состязании примут участие больше 40 юных гроссмейстеров. Возраст участников от 6 до 14 лет. Некоторые из них не раз становились чемпионами Казахстана.

«Я к этому чемпионату долго готовился, потому что моя цель — его выиграть. В прошлом году я стал второй раз чемпионом Казахстана и хочу подтвердить свой статус. В своих силах я уверен, и знаю что займу одно из первых мест», — Абулхаир Абильмансур двухкратный чемпион Казахстана по шахматам до 14 лет

Цель турнира «Кубок Республики Казахстан» по шахматам — выявить перспективных гроссмейстеров Казахстана.

«Цель соревнований — найти молодые дарования, которых нужно продвигать. Найти самородки, ведь здесь столько юных шахматистов. Также мы хотим занять ребят интеллектуальной деятельностью», — Куаныш Байторе, председатель РИЦ «Оңтүстік»

К слову, интеллектуальная игра в последнее время стала популярна в Казахстане. Этому способствуют и достижения наших, южноказахстанских гроссмейстеров.

«Я думаю, что проведение такого крупного турнира — это большой шаг. Отрадно видеть что такое соревнование проводится у нас в Южном Казахстане, и сюда приехало столько спортсменов, много ребят, которые желают играть в шахматы. Это очень важный момент, я думаю у нас много талантливых детей, нужно их вырастить на должном уровне», — говорит Гулисхан Нахбаева, гроссмейстер, капитан женской сборной Казахстана по шахматам.

За место на пьедестале ребята будут бороться 6 дней. Уже 29 июня будут известны имена победителей. 4 этап турнира пройдет в конце июля, в городе Астана.