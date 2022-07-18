Международный гроссмейстер Гулисхан Нахбаева сыграла с 12 шахматистами

В Шымкенте туроператоры, гиды и отельеры решились на беспрецедентную игру с одной из лучших шахматисток страны.

Гулисхан Нахбаева вела одновременную борьбу сразу с 12-ю соперниками. Такими турнирами в мегаполисе решили сделать ход конём: привлекать туристов, любящих интеллектуальную игру. Ведь в прошлом году Шымкент получил неофициальный статус шахматной столицы страны.

Одна против двенадцати. Международный гроссмейстер и семикратная чемпионка Казахстана Гулисхан Нахбаева неторопливо переходит от одного игрового стола к другому и лишает соперников ключевых фигур, загоняя в угол ферзей и королей. На беспрецедентную игру в Шымкенте решились впервые и всё ради туристов. Организаторы уверены, наблюдать за захватывающей игрой профессионалов и любителей обязательно приедут гости.

«В прошлом году Шымкент получил неофициальный статус шахматной столицы Казахстана. Такой статус имеют ряд городов в мире. И это один из способов привлечь туристов. Кто-то открывает музей шахмат, или дом шахмат. А мы хотим сделать брендом игру», — говорит Ерлан Умаров, руководитель центра «VISIT SHYMKENT».

В Шымкенте в шахматы играют. Ход конём сделали даже школы мегаполиса. Сейчас во всех учебных заведениях шахматы преподают как факультатив. Детям рассказывают и показывают, что игра – это и отдых и тренировка мозга одновременно.

«Школьники сейчас интересуются, запрос очень большой, среди населения и родителей. Так как сейчас родители понимают, то, что нужно ставку ставить на человеческий капитал, мы обучили 370 учителей физической культуры, они и преподавали шахматы«, — говорит Гулисхан Нахбаева, семикратная чемпионка Казахстана по шахматам.

Играют и девочки, и мальчики. Но причины, по которым полюбили эту интеллектуальную игру, у всех свои. Первые ходы Зере Мукановой показал дядя. Понравилось, решила заниматься профессионально.

«Появляется цель — выигрывать тех людей, которые меня уже один раз выиграли. Есть один мальчик, я его до сих пор выиграть не могу, он лучше всех здесь играет», — говорит Зере Муканова, жительница г.Шымкента.

В Шымкенте даже установили 3-метрового шахматного коня. Украсил он центральный парк не просто так. Именно здесь уже много лет любители и гроссмейстеры собираются и проводят время за игрой. У игроков стаж больше 40 лет. Они тщательно продумывают каждый шаг, а еще мечтают о шахматном клубе в парке.

«Здесь люди передают свой опыт молодым, и многие отсюда получают вдохновение, умение играть в шахматы. Но из-за отсутствия специального помещения со всеми примитивными условиями люди не могут найти место, где собраться можно», — говорит Мутал Туртаев, житель г. Шымкента.

На этот раз Гулисхан Нахбаева поставила шах и мат представителям шымкентского туризма. И только одна игра закончилась ничьей. Ради таких баталий зрители, затаив дыхание, сидели почти 3,5 часа. Знаменитая шахматистка призналась, что такая игра — хорошее начало, чтобы стать традицией.