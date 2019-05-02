В Алматы завершился Чемпионат Казахстана среди женщин, где после 9 раундов в классике Чемпионом страны в седьмой раз стала гроссмейстер Гулисхан Нахбаева. Титул вице-чемпиона заслуженно достался Гульмире Даулетовой. Почетная бронза у Мадины Давлетбаевой. Всего в борьбе за звание чемпиона страны и призовой фонд в 2,5 млн тенге сошлись 10 шахматисток республики.

«Может показаться, что после командного чемпионата мира, республиканское первенство – несложный турнир. Однако это большое заблуждение, – признается Гулисхан, – Все мои соперницы – сильные шахматистки, противостоять которым было нелегко. Но я, вложив максимум сил, гарантировала себе победу с внушительным отрывом».

Чемпион Казахстана помимо денежного приза в 600 000 тг. получает право быть официальным участником от страны на личном чемпионате Азии и зональном турнире. Всего в женском финале приняли участие 10 шахматисток страны. По итогам турнира места с 4 по 10 распределились соответственно между: Асель Серикбай, Зейнеп Султанбек, Альфией Насыбулиной, Аминой Каирбековой, Меруерт Камалиденовой, Еленой Анкудиновой и Аружан Шаукен.

«Наша чемпионка поделилась, что не собирается останавливаться на достигнутом и намерена побить рекорд 11-кратной чемпионки КазССР Аиды Муслимовой», – говорит Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Женский финал проходил по круговой системе в 9 раундов с обсчетом рейтинга ФИДЕ. В чемпионате принимали участие призеры прошлогоднего финала, призеры полуфинала текущего года, а также члены сборной Казахстана.