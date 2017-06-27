В Шымкенте завершилось ЕНТ. Озвучены итоги

В Шымкенте завершилось ЕНТ, школьники города сдавали тестирование с 20 по 26 июня. На сегодняшний день уже известен средний балл по городу — 85,2. Более 37% выпускников набрали больше ста баллов. 140 баллов не набрал никто из шымкентских школьников.

Самые высокие баллы (137 баллов) у шести выпускников – Анели Куралбай и Акнур Базаралы, девушки — выпускницы лицея №9, у Батырбая Зангар (школа-гимназия№26), Руслана Алибек (школа-гимназия №40), Отабека Ирисматова (сш №110) и у выпускника школы «Болашак» Биржана Исатай.

У выпускницы сш №47 Айгерим Жолдасбековой 136 баллов.

Кроме того, 135 баллов из 140 возможных у выпускницы школы №7 Анели Сатканбай. Такой же результат показала выпускница школы №72 Мантай Назерке. Выпускница школы №15 Жанида Аскарбеккызы набрала 133 балла.

Отметим, в Шымкенте закончил 11-ый класс 7431 выпускник. В ЕНТ приняли участие 5059 человек. Семь школьников, ранее подавших заявление на ЕНТ, отказались от сдачи тестов.

Никаких нарушений в ходе ЕНТ в Шымкенте выявлено не было. Никто из выпускников не был удален из аудиторий, сообщили в городском отделе образования Шымкента.

Напомним, в министерстве образования и науки РК сообщили об увеличении грантов на обучение по программе бакалавриата, а так же о возможности выделения грантов на обучение со стороны городских и областных акиматов. Подробнее читайте ЗДЕСЬ