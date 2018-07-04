СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ЕНТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 79,6

В Туркестанской области в 2017-2018 учебном году 11-класс окончили 33765 учеников. На участие в едином национальном тестировании заявление подали 22417 учеников, 22091 из которых участвовали в тестировании.

По сравнению с прошлым учебным годом, количество участвовавших в тестировании возросло на 800 учеников. 326 учеников не смогли участвовать в ЕНТ.

Из них: 304 – по собственному желанию, 22 – в связи со здоровьем. Об этом заявил начальник Областного управления образования Исатай Сагындыков на брифинге, прошедшем в Региональной службе коммуникаций ЮКО.

По его словам, средний балл выпускников области по результатам ЕНТ составил 79,6 баллов.

«В общем, в нашем регионе 5267 учеников набрали свыше 100 баллов. Это составляет 23,9 процентов из всех участвовавших на ЕНТ. А в прошлом году этот показатель составляло 3461. Сравнительно можно увидеть, что показатель возрос на 7 процентов. 2755 учеников не прошли пороговый уровень. Если учесть, что число учеников, не набравших проходной балл в 2017 году, составляло 3249 выпускников, то не трудно заметить, что данный показатель снизился на 3,5 процентов», – заявил Исатай Өмірзақұлы.

Во время ЕНТ 5 учеников были удалены с аудитории за нарушение правил ЕНТ, чьи результаты тестирования аннулированы. Данные события имели место в городах Шымкент, Арысь и в Сарыагашском районе.

Необходимо отметить, самый высокий балл – 139 баллов набрала ученица общей средней школы №16 имени Панфилова Сарыагашского района Акерке Тастан. С города Шымкент 2 ученика, с Махтааральского района 1 ученик на 138 вопросов ответили правильно. А в прошлом учебном году самый высокий балл по области – 138 баллов набрал один ученик, 137 баллов – 10 учеников, 136 баллов – 15.