Почти каждый третий выпускник не набрал пороговый балл на ЕНТ

Более 51 тысячи выпускников не сумели набрать пороговый балл даже после двух попыток сдачи ЕНТ, передает OTYRAR.

Об этом во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций рассказал директор Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана Руслан Емелбаев.

В ЕНТ 2022 года участвовали 154 тыс. абитуриентов. Средний балл в 2022 году составил 66 баллов. Максимальный балл составил 139. 3 179 поступающих набрали свыше 120 баллов.

«По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего количества участников. Этот показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тыс. тестируемых, или 33% от их числа«, — резюмировал глава Наццентра.

Во время основного ЕНТ-2022 поступило более 50 тыс. заявлений на апелляцию, и из них были удовлетворены 318.

Ранее глава Наццентра сообщил, что за различные нарушения из зала ЕНТ были выведены 322 человека.