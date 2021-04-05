Пороговый балл ЕНТ для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта по педагогическим направлениям увеличен до 75 баллов

Для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта или для зачисления на платной основе установлены следующие пороговые баллы:

✅ «Педагогические науки» – не менее 75 баллов;

✅«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 65 баллов;

✅«Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов;

Для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.