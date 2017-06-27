В ЮКО назначен новый руководитель управления госзакупок

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Ергали Даулетбекович Билисбеков

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления государственных закупок назначен Ергали Даулетбекович Билисбеков.

Е. Билисбеков родился в 1961 году, образование высшее, по специальности экономист, строитель. Трудовую деятельность начал в 1978 году рабочим на базе «Казгалантерейторг» в городе Шымкенте. В 1990-2008 годы занимал должности заместителя директора МП «Гелиоинвест», директора брокерской фирмы «Ак Ниет», управляющего директора ТОО «Азия-Экспорт», директора ТОО «Береке», генерального директора ТОО «КазНТЕВ».

В государственной службе Ергали Даулетбекович занимал должности заместителя акима города Шымкента, главного инспектора отдела организационной работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра РК, главного инспектора отдела регионального развития Премьер-Министра РК.

С декабря 2014 года работал руководителем департамента по защите прав потребителей ЮКО агентства РК по защите прав потребителей.

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