Вниманию водителей! Начался период дорожного ремонта

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Дорожно-ремонтные работы

На отрезке улицы Туркестанской, между ул. Байтурсынова и проспекта Кунаева ведутся ремонтные работы.

Просим вас быть максимально внимательными. На данном отрезке возможны пробки.

Также сейчас работы ведутся в мкр. «Жидели». Здесь на улицах Турдалиева и Беркимбаева уже проложили первый слой крупнозернистого асфальта. Как заверяют строители, после завершения работ, дороги в микрорайонах будет не узнать.

Внимание водителей! Начался период дорожного ремонта

К сведению тех, кто планирует свой маршрут по ул. Амангельды, что в «Старом городе» улица перекрыта в связи с дорожными работами.

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1 Комментарий Включено "Вниманию водителей! Начался период дорожного ремонта"

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Я это R

Начем стелить асфальт в Старом городе, если его снесут?

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21 часов 53 минут назад
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