На отрезке улицы Туркестанской, между ул. Байтурсынова и проспекта Кунаева ведутся ремонтные работы.
Просим вас быть максимально внимательными. На данном отрезке возможны пробки.
Также сейчас работы ведутся в мкр. «Жидели». Здесь на улицах Турдалиева и Беркимбаева уже проложили первый слой крупнозернистого асфальта. Как заверяют строители, после завершения работ, дороги в микрорайонах будет не узнать.
К сведению тех, кто планирует свой маршрут по ул. Амангельды, что в «Старом городе» улица перекрыта в связи с дорожными работами.
Реклама
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "Вниманию водителей! Начался период дорожного ремонта"
Начем стелить асфальт в Старом городе, если его снесут?