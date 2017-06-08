Вниманию водителей! Начался период дорожного ремонта

На отрезке улицы Туркестанской, между ул. Байтурсынова и проспекта Кунаева ведутся ремонтные работы.

Просим вас быть максимально внимательными. На данном отрезке возможны пробки.

Также сейчас работы ведутся в мкр. «Жидели». Здесь на улицах Турдалиева и Беркимбаева уже проложили первый слой крупнозернистого асфальта. Как заверяют строители, после завершения работ, дороги в микрорайонах будет не узнать.

К сведению тех, кто планирует свой маршрут по ул. Амангельды, что в «Старом городе» улица перекрыта в связи с дорожными работами.