За три года в ЮКО газифицируют 500 населенных пунктов

В этом году в Южно-Казахстанской области природным газом обеспечат 57 населенных пунктов. Для этих целей из областного бюджета планируется выделить 14,1 млрд. тенге. Об этом, в ходе знакомства с работой автоматической газораспределительной станции №14 «Қызылжар», в Ордабасинском районе, сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

«За последние годы в области велось строительство 7 автоматических газораспределительных станций. Три из них введены в эксплуатацию. Это автоматические газораспределительные станции в городах Кентау и Арыс, и в Ордабасинском районе. После завершения строительных работ и запуска этой станции получится полностью обеспечить газом Ордабасинский и Отырарский районы. Кроме того, в случае введения в эксплуатацию этих станций, открывается возможность обеспечить газом северные районы области», — сказал Ж. Туймебаев.

Стоит отметить, в прошлом году в области газифицировано 25 населенных пунктов. В текущем году в 70 населенных пунктов проводят газ, ведутся строительные работы.

В целом, в области 300 из 844 населенных пунктов обеспечены природным газом. Это означает, что 1 755 307 жителей области обеспечены голубым топливом.

Наряду с этим, подготовлен комплексный план мероприятий газификации населенных пунктов ЮКО на 2017-2020 годы. Согласно плану, до 2021 года планируется газифицировать 383 населенных пунктов. В результате, в 2021 году, количество населенных пунктов, охваченных природным газом, планируется довести до 683 или обеспечить газом 2 млн. 720 тыс. жителей.

Напомним, в 2013 году, при непосредственной поддержке главы государства, в области реализован магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», вдоль которого ведется строительство 7 автоматических газораспределительных станций. На сегодняшний день 4 автоматические газораспределительные станции введены в эксплуатацию, а оставшиеся 3 планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба акима ЮКО.