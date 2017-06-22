За три года в ЮКО газифицируют 500 населенных пунктов

В этом году в Южно-Казахстанской области природным газом обеспечат 57 населенных пунктов. Для этих целей из областного бюджета планируется выделить 14,1 млрд. тенге. Об этом, в ходе знакомства с работой автоматической газораспределительной станции №14 «Қызылжар», в Ордабасинском районе, сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.
«За последние годы в области велось строительство 7 автоматических газораспределительных станций. Три из них введены в эксплуатацию. Это автоматические газораспределительные станции в городах Кентау и Арыс, и в Ордабасинском районе. После завершения строительных работ и запуска этой станции получится полностью обеспечить газом Ордабасинский и Отырарский районы. Кроме того, в случае введения в эксплуатацию этих станций, открывается возможность обеспечить газом северные районы области», — сказал Ж. Туймебаев.
Стоит отметить, в прошлом году в области газифицировано 25 населенных пунктов. В текущем году в 70 населенных пунктов проводят газ, ведутся строительные работы.
В целом, в области 300 из 844 населенных пунктов обеспечены природным газом. Это означает, что 1 755 307 жителей области обеспечены голубым топливом.
Наряду с этим, подготовлен комплексный план мероприятий газификации населенных пунктов ЮКО на 2017-2020 годы. Согласно плану, до 2021 года планируется газифицировать 383 населенных пунктов. В результате, в 2021 году, количество населенных пунктов, охваченных природным газом, планируется довести до 683 или обеспечить газом 2 млн. 720 тыс. жителей.
Напомним, в 2013 году, при непосредственной поддержке главы государства, в области реализован магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», вдоль которого ведется строительство 7 автоматических газораспределительных станций. На сегодняшний день 4 автоматические газораспределительные станции введены в эксплуатацию, а оставшиеся 3 планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба акима ЮКО.
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4 Комментариев Включено "За три года в ЮКО газифицируют 500 населенных пунктов"
Уважаемая ТК Отырар, можно-ли через вашу компанию узнать, когда газифицируют село Комеш — бұлақ (бывшее село Советское, Сайрамский район)
Да, и когда газ дадут в Кайнар-Булаке, тоже хотелось бы знать…
Когда тариф за газ понизят в ЮКО!!! Хватит доить население!!! Уже свой Казахстанский газ пришел!!! Когда уберут посредников, которые из воздуха деньги делают????
Кгода на даче кайнар булак придёт цивилизация. Газ. ????????????????? Это что такое мы уже за…….ь топиться углем… чиновников бы к нам на кайнары)))) пожить зимой. А мы к ним…. ну как народ согласны?????))))