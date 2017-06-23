Жители Сарыагаша надеются, что об их проблемах аким ЮКО узнает из СМИ

Жители улицы Бостандыкская в Сарыагаше мечтают, чтоб по их улице проехал сам Нурсултан Назарбаев, говорят, к его приезду дороги ремонтируют идеально. А по их дороге не сможет проехать не только кортеж Президента, но и грузовые машины.

Жители возмущаются тем, что во время осадков на их улице можно забуксовать даже пешком. Жильцы рассказывают как обращались не раз в местный акимат, в прошлом году пошли отписки, мол, когда деньги будут, мы вам построим дорогу, а пока средств нет!

Айгуль Бабаева: «Уважаемый, Жансеит Кансеитович! Прошу Вас, обратите внимание на то, как мы тут живем, почему нас игнорируют власти? Приходили депутаты, обещали, измеряли тут все, дальше в акимате обещали — 2016 ноябрь, а сейчас какой год? Мы просим акима области помочь, другие не помогут, может он хоть даст им оторваться!»

Но, внезапно, перед выборами депутатов, в прошлом году, по улице устроили народный сбор, мол, вот депутаты будущие будут строить дорогу и проводить новый водопровод! Жители смеются — выборы прошли и депутаты пропали!

Комментировать ситуацию коммунальщики и дорожники отказались, после долгих поисков нам удалось застать акима района. Как выяснилось, о проблеме глава района знает, но, вот, пока, сделать ничего не может.

«Есть такая проблема, — говорит аким Сарыагашского района Кайрат Абдуалиев, — сейчас ищем пути её решения и, думаю, что скоро все устраним».

Жители Сарыагаша надеются, что их услышит, посредством СМИ, аким области и поможет в решении проблем.

Шуддин Саидов