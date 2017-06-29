Зверски избившая 7-летнего сына в ЮКО мать согласилась на лишение прав

В Южно-Казахстанской области мать, жестоко избившая 7-летнего сына, согласилась с лишением родительских прав. Женщина написала расписку.

Теперь по решению суда мальчика могут определить в детский дом, сообщает nur.kz

«В настоящее время все документы, материалы переданы в областной суд по делам несовершеннолетних. Решение будет приниматься уже там. У нее также есть второй ребенок — 10-месячная дочь. От правоохранительных органов к нам поступило обращение о том, чтобы малышку тоже определили в подобный приют», – пояснил .

Ребенок идет на поправку, заявили врачи областной детской больницы. Через неделю медики планируют его выписать.

Ранее врачи предположили, что мальчик может остаться инвалидом, но сейчас надеются, что он полностью выздоровеет благодаря специальному лечению.

Напомним, 7-летнего ребенка доставили в критическом состоянии из Ордабасинского района в шымкентскую больницу. Врачи поставили ему диагноз ушиб головного мозга и синдром жестокого обращения.

На теле и лице малыша были многочисленные синяки, ожоги, следы от уколов иглой. Медики пришли к выводу, что его жестоко избили. В отношении матери мальчика полиция возбудила уголовное дело.