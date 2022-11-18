«Ударила случайно»: подробности избиения ребенка в шымкентской больнице

Полицейские Шымкента расследуют факт жестокого обращения матери с ребенком.

После того как скандальное видео попало в сеть, в больницу прибыла уполномоченный по правам ребенка Шымкента Жанетта Жазыкбаева. Свое поведение мать омбудсмену объяснила тем, что ударила ребенка случайно, когда тянулась за телефоном. Также выяснилось, что женщина вышла замуж за своего двоюродного брата. У семейной пары было пятеро детей: двое из которых скончались, а самый младший страдает от ДЦП. Сейчас женщина проходит терапию у психолога.

Жаннета Жазыкбаева, уполномоченная по правам ребенка г.Шымкента:

«На мой вопрос, почему вы избили ребенка, женщина ответила, что нечаянно. Когда я начала спрашивать «как это нечаянно? ты же слышишь, хлопок был слышен». О произошедшем она сожалела и сказала, что ей нужно было срочно ответить на телефон, а ребенок тут заплакал. Сама женщина на фоне того, что у нее родились дети-инвалиды в подавленном состоянии, еще она беременна, на пятой неделе. И все это наверное повлияло на перепады ее настроения».

В детской клинической больнице сейчас идет проверка по данному факту. Также выяснилось, что ребенок месяц назад после падения попал в больницу с травмой. А после годовалый малыш оказался в госпитале с заболеванием легких. Сейчас состояние малыша врачи оценивают как средней степени тяжести, он получает лечение по протоколу.

Каламкас Дауымбаева, заместитель главного врача по лечебной работе городской детской клинической больницы г.Шымкента:

«После трех часов дня руководству нашей больницы поступило обращение, что вот такой случай был. Наша заведующая отделением провела разъяснительную работу и подключила психолога. Она занимается с психологом. На теле ребенка синяков нет. Он цепляется за нее, обнимает маму и ведет себя как обычный ребенок».

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту ведется проверка.

«В социальных сетях распространилась видеозапись, в котором мать жестоко обращается со своим малолетним ребенком. По данному факту сотрудниками Управления полиции Каратауского района проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка установлена и у нее взята объяснительная. Сотрудниками полиции и специалистами отдела опеки и попечительства Управления образования с гражданкой проводится разъяснительная работа. В настоящее время по произошедшему факту проводится расследование», — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Этот случай также находится на личном контроле уполномоченного по правам ребенка. К слову, по словам Жанетты Жазыкбаевой, с начала года в Шымкенте зарегистрировано 12 фактов жестокого обращения с детьми.