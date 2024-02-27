Избиение ребенка в частном детсаду Туркестана попало на видео

Избиение ребенка в детском саду в Туркестане попало на видео.

Шокирующий инцидент произошел в одном из частных детских садов. Автор ролика утверждает, что повар дошкольного учреждения избила малыша за то, что тот громко плакал. Происшествие на контроле у полиции. Там завели уголовное дело.

Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника ДП Туркестанской области:

«Полицейские расследуют факт избиения ребенка в детском саду Туркестана. По заявлению матери возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы».

Где в это время был воспитатель и почему повар занималась воспитанием детей, выяснить пока не удалось. В областном управлении образования сообщили, что после общественного резонанса, воспитатель уволилась по собственному желанию.

Жансая Орынбасарова, главный специалист управления образования г. Туркестана:

«Упомянутый вопрос был принят во внимание управлением образования Туркестанской области. Инцидент произошел в одном из частных детских садов города Туркестан. В настоящее время компетентные органы работают над этим делом. Воспитатель уволилась».

Частный детский сад сейчас продолжает работать в штатном режиме. Ребенок, который попал под «горячую руку» повара, продолжает посещать дошкольное учреждение.