Акимат Шымкента: в этом году город не поплывет

В этом году Шымкент не поплывет, уверяют чиновники — в городе полным ходом ведутся работы по строительству новой ирригационной системы. Горожане такому масштабному объему работ рады, но неверие все же витает в воздухе. Шымкентцы шутят, качество работы, как в известной поговорке, будем считать по осени.

Улица Терешкова во время обильных осадков превращается в большое озеро. Горожанам и весной, и осенью не до романтики. В пору хоть резиновые лодки покупать. Всё это навсегда останется в прошлом, уверяют городские власти.

«Во время сильного дождя вода скапливалась у меня во дворе, так как мой дом находится в низине. Уровень воды поднимался воооон до этого окна. Надеюсь, что после того как иригация будет проложена, подобного ужаса не повториться», — говорит Махан Оралбек, житель Шымкента.

«Нашу улицу подтапливало и весной, и зимой, и осенью. Как начнется даже небольшой дождик, всё — готовь вёдра и вычерпывай воду со двора. Было невыносимо, надеемся, что подрядчики сделают свою работу как следует и вода больше не будет подбираться к нашим домам так близко», — говорит Аблай Жуманов, житель улицы.

Работы по прокладке новой ирригационной системы ведутся с учетом градуса наклона лотков.

«Я вам скажу, что уклон на десять лотков мы даем около 10 сантиметров, чтобы вода не останавливалась. Чтобы поток воды хорошо шел, чтобы не затапливала дома. Уклон очень хороший, работают геодезисты, «простреливают» уровень каждых 10 лотков», — пояснил Жандос Жолбаев, начальник участка ТОО «МБН и К».

Работы по прокладке лотков сегодня ведутся не только на улице Терешковой. Сразу на 10 городских улицах, которые ранее не имели ирригационную систему, появится ливнёвка. Выделено более 169 млн тенге. Ведется и замена старой городской системы водоотвода на центральных улицах города.

«В этом году на строительство, замену и ремонт ирригационной системы города из бюджета было предусмотрено 527 млн тенге. Из них -141 млн тенге предназначен для поддержания исправного технического состояния лотков и очистку местных водоемов. На восстановление и установку новой ирригационной системы в 4-х районах было выделено 169 млн тенге. Оставшиеся 216 млн тенге предусмотрены на замену старой ирригационной системы в центральной части Шымкента», — рассказал Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ.

Все работы по замене и строительству ирригационной системы будут завершены до октября месяца.

Бахром Абдуллаев