Авиакомпания SCAT принесла извинения возмущенным пассажирам

В воскресенье с утра в аэропорту Алматы произошли задержки рейсов авиакомпании SCAT, из-за чего десятки пассажиров не смогли вовремя улететь в Костанай, Усть-Каменогорск, Караганду и по другим направлениям. Почти весь день людей держали в неизвестности, не объясняя причин задержек. Об этом Tengrinews.kz рассказали возмущенные пассажиры.

«Наш рейс в Костанай должен был вылететь в девять часов утра, но его откладывали три раза. Мы прилетели из Индии, а по Казахстану элементарно улететь не можем. Таких, как я, много — есть женщина после операции, кто-то с маленькими детьми», — сообщила пассажирка Наталья.

«Возможно, я бы и не возмущалась, но у меня умер ребенок в Индии, понимаете, я везу корзину с прахом, у меня завтра похороны. Там все приготовления сделаны, подготовлено место на кладбище, все оплачено, представляете если я завтра не прилечу. У меня дома находится еще ребенок, я сейчас с этой урной езжу по аэропортам, четыре пересадки, это просто нереально», — добавила женщина.

Другая пассажирка сообщила, что ее с мамой и четырехлетней сестренкой разместили в гостинице. Им приходило несколько смс о задержке рейса. «Мне никто не может сказать, в связи с чем, почему. Да, конечно, нам предоставили номер, завтрак, обед, ужин, нам компания бесплатно это предоставила. Мы сидим и ждем, непонятно, вылетим мы или не вылетим», — рассказала Дарья (17.07 в 00.10 по времени Алматы девушка сообщила, что их рейс наконец-то вылетает).

Между тем, как сообщает портал «Лада», в воскресенье задерживается ряд рейсов авиакомпании SCAT из Актау. На несколько часов отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул. Также задерживаются рейсы из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау в Актау.

Поздно вечером 16 июля пресс-служба авиакомпании объяснила причину задержек и принесла извинения пассажирам.

«Ввиду ожидания транзитных пассажиров на нескольких международных рейсах в хабовом аэропорту авиакомпании SCAT в городе Актау возникли цепные задержки на ряде регулярных направлений внутри Казахстана. Пассажирам задержанных рейсов предоставляется горячее питание и размещение в отелях, представители компании все время находятся с пассажирами. Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам, чьи рейсы были задержаны, и делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее смогли попасть по назначенным направлениям», — говорится в сообщении авиакомпании SCAT.