Более 40 человек в ЮКО обратились в больницы после укуса каракуртами. На сегодняшний день в токсикологическом отделении областного центра гипербарической оксигенации в Шымкенте находятся 11 пострадавших.

Ребенок, который попал в реанимацию после укуса каракурта, пошел на поправку. 8-летнего мальчика перевели в отделение. Симптомы отравления – потливость, боли в ногах и животе еще налицо, но жизни ребенка ничего не угрожает.

Мама мальчишки, Улбазар Еримбет, находится около сына неотлучно. Женщина рассказывает, что ребенок прибежал с улицы с жалобой на укус.

«…Забежал и говорит, что его что-то укусило. Я на рану быстро посыпала соль. Посмотрела в тапочки, а там уже раздавлено какое-то насекомое. Потом он начал сразу хромать и жаловаться, что ему не хватает воздуха. Мы вызвали скорую…», — матери сложно скрыть переживания за малыша.

Похожая история еще у одного ребенка, его доставили в больницу ночью 28 июня. Родители и сами пострадавшие от укусов ждут, когда им сделают сыворотку, однако, по словам пациентов, медики не торопятся ее вводить.

Сами врачи говорят, что сейчас есть более эффективные методы лечения.

Икрам Тулеев, заместитель главного врача областного центра гипербарической оксигенации: «Раньше поголовно может и вводили сыворотку. Но она очень опасная. От сыворотки бывают различные осложнения. Даже порой аллергические реакции вплоть до смертельного исхода. Мы в практике остерегаемся вводить сыворотку. Есть отличные препараты…»

Эти черные пауки с красными пятнами кусают чаще тех, кто пренебрегает элементарными правилами, говорят врачи.

На полях и огородах нужно работать в одежде с длинными рукавами и закрытыми ногами. Жителям домов, которые расположены на окраине Шымкента, тоже не стоит ходить босиком, а спать на улице только с защитной сеткой. В этом году пострадавших от укусов каракуртов пока немного, лишь 41 человек.