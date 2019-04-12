В Шымкенте врачи-токсикологи Центра гипербарической оксигенации спасли жизнь годовалой гражданке Узбекистана.

Девочку врачи скорой помощи с острым химическим отравлением доставили из села Карабулак. Там она с матерью находилась в гостях у родственников и по недосмотру взрослых выпила химическое средство «Супер чистотел».

Сарбиназ Аронова, мать пострадавшей девочки: «Дочка сидела, играла. Сверху с полки упал «Супер чистотел», флакон открылся и она его чуть-чуть отпила. Потом у неё стало жечь во рту, часть жидкости она проглотила и ей стало плохо. Мы вызвали скорую помощь. Врачи сделали ей промывание, а потом нас привезли сюда в больницу».

В Центр гипербарической оксигенации девочка попала в тяжёлом состоянии и сразу же была помещена в реанимационное отделение. Врачи провели комплекс медицинских мероприятий и сейчас жизнь девочки вне опасности.

Асылхан Мынбосынов, заведующий отделением токсикологии ЦГБО им. Орынбаева: «9 апреля 2019 года в наше отделение в 23-30 была доставлена гражданка Узбекистана. При поступлении состояние малышки было тяжёлое. На данный момент состояние больной средней степени тяжести, вчера в связи с улучшением переведена в токсикологическое отделение из реанимации. В данный момент соответствующее лечение она получает полностью».