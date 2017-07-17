Чужие в Шымкенте: ядовитые и опасные

Чужих в Шымкенте появляется великое множество. Мало того, что горожан одолели комары, тараканы и клопы, так еще и «жители» пустынь и степей пожаловали в гости. Сегодня никого в Шымкенте не удивишь каракуртами, скорпионами и даже змеями. И если с ползущими хладнокровными в этом году затишье, то вот пауки и прочие членистоногие прямо лютуют.

Не давите каракурта

Этим летом смертельно опасные пауки-каракурты стали появляться в квартирах шымкентцев. Укус этого членистоногого в 15 раз ядовитее укуса гремучей змеи! Как не попасть в «сети» каракурта и что делать, если паук уже укусил?

Каракурты преодолевают большие расстояния по воздуху. Они плетут паутину-парашют и поднимаются по ней на высоту до 5 метров, и ветром их несет на большие расстояния до сотен километров. Так и путешествуют. Так, видимо, и появились в городе. Плюс жара – их любимая температура.

Сообщения о том, что жители региона становятся жертвами нападения пауков, поступают в основном из южной части области и областного центра. На сегодняшний день в Южно-Казахстанском областном центре гиперборической оксигенации находится 11 человек, всего с начала сезона с укусами каракуртов к врачам обратились больше 40 человек.

Каракурты никогда не нападают на человека первыми. Пауку нужно почувствовать угрозу жизни: придавить его, защемить, и тогда он хелицером, проще говоря, своим ядовитым зубом, вас укусит. Если вы увидели, что по вашему телу ползет каракурт, ни в коем случае нельзя пытаться прихлопнуть его. Даже раздавленный паук успеет впрыснуть свой смертельный яд. Нужно чем-нибудь, что окажется под рукой – тряпкой, книжкой, чем угодно – смахнуть с себя паука.

А если все же он цапнул, первое, что необходимо сделать – вызвать скорую помощь. Все остальное вторично. Рана от укуса ядовитого паука малозаметна, да и особых болевых ощущений момент укуса не вызывает. Яд начинает действовать через некоторое время после впрыскивания. Сначала появляются местные симптомы – резкая боль в месте укуса, покраснение, пилоэрекция («мурашки» на коже).

Затем начинают проявляться и общие признаки действия яда, у больных отмечается: возбужденное состояние, головокружение, тошнота и рвота, повышение артериального давления, слюнотечение, отеки и одышка.

Пока едет скорая можно промыть ранку слабым раствором марганцовки (перманганата калия), перекисью водорода или спиртом. Второе, что может помочь – это охлаждение места укуса. Если сделать это в течение 30 минут, то всасывание яда замедлится. Для этой цели подойдет холодный компресс, лед или металл. Третье, что нужно сделать, – это зафиксировать укушенную конечность в неподвижном положении. Это может замедлить всасывание яда.

Никаких других способов облегчить состояние пострадавшего нет.

Яд скорпиона наиболее опасен для детей и для взрослых с ослабленным иммунитетом. Кроме того, чем выше место укуса, тем больше вероятность серьезных последствий для здоровья пострадавшего.

Чем меньше, тем опаснее

Укус скорпиона сопровождается сильной болью, напоминающей боль от ожога. Болезненные ощущения отдают по ходу нервных стволов и продолжаются несколько часов, периодически затихая и усиливаясь снова. Позже появляется зуд, снижается чувствительность кожи в месте укола. Через 30-40 минут на пораженном месте развиваются покраснение и отек, в середине которого виднеется темная точка укола. Общая реакция на укус скорпиона может развиться в период от 5 минут до 24 часов после контакта. Ее признаки – возбуждение, переходящее в сонливость, озноб, головная боль, сердечные боли, одышка, тошнота.

При укусе скорпиона традиционно рекомендуется немедленное высасывание яда с помощью специального приспособления, создающего разрежение, или полностью здорового рта без ранок, кариеса, стоматита и прочих заболеваний ротовой полости, которые могут поспособствовать попаданию яда в кровеносную систему высасывающего. Следует периодически сплевывать жидкость, полученную из ранки, при высасывании, а в завершение процедуры – старательно прополоскать рот водой. Однако подобный метод эффективен только в течение 5-10 минут после укуса.

Далее следует протереть уколотое место спиртом и наложить на него антисептическую повязку, чтобы избежать попадания в ранку опасных микробов, которые скорпион мог переносить на своем жале.

И обязательно наблюдение врача. История знает немало случаев, когда через 12 часов после укуса случается сильнейший рецидив.

И если уж вам не повезло, рассмотрите укусившего скорпиона. Сильно ядовитый скорпион имеет сравнительно маленькие клешни и огромное жало на хвосте. У слабо ядовитого членистоногого наоборот – клешни кажутся огромными по сравнению с маленьким жалом. При атаке неядовитой особью медицинская помощь не требуется. Болезненность и покраснение пораженного места проходят через несколько часов. Если был совершен укус неизвестным или опасным видом скорпиона, провести первую помощь нужно безотлагательно.

Есть интересное народное средство отпугивания скорпионов. Причем, проверенное веками. Если вы собираетесь на природу и знаете об опасности, захватите с собой веревку из бараньей шерсти и обложите ею место своего привала. Скорпионы до смерти боятся баранов – последние их едят.

Змеиная угроза: класс опасности минимальный

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека любая змея всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Эти гады никогда не нападают сами и не преследуют человека, даже будучи раздраженными. Лишь шипят и делают выпады, как бы «клюют» в сторону опасности. Укусят они только в том случае, когда человек наступит на нее или схватит рукой.

Не убегайте от встретившейся змеи – существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу.

Укусила? При укусе ядовитой змеи возникает сильная продолжительная боль и отек в месте укуса, который быстро распространяется. Кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. Через 20-40 минут возникают явления шока: бледность кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления. Возможна периодическая потеря сознания. Иногда возбуждение и судороги.

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. При необходимости перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. Пораженные конечности иммобилизируйте. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

И немедленно в больницу! Одновременно со скорой стоит вызвать и спасателей – они выловят змею на вашей территории и отправят ее в места природного обитания. Несмотря на то, что сотрудникам спасательного отряда ДЧС на вызовы по змеям приходится выезжать часто, в большинстве случаев змеи только пугают горожан, укусы случаются редко. И змеи, как правило, не ядовитые.

Гнусавый гнус

Комарья и всякой мошкары в наше пекло в городе навалом. Особенно, в безветренную погоду. В некоторых районах, прилегающих к речкам и каналам, впору объявлять чрезвычайное положение. Эти «милые» насекомые давно обнаружили, что в городах есть филиалы тропиков – теплые и сырые подвалы, где сочится грунтовая вода или подтекает канализация. Там они и остались.

Донимают горожан и мухи. Говорят, что осенью они становятся опаснее, но оказывается, мы путаем комнатных мух и уличных жигалок, которые и правда, злы по осени, как черти. В жаркое лето мучают нас совсем другие мухи – москиты и слепни. Здоровенной зеленой мухи, которая залетела в комнату и оглушительно жужжа бьется в стекло, бояться не стоит. Это никакая не «цеце», а мясная муха, она не кусается. Но когда бы ни начинали кусаться комары да мухи, бороться с ними нужно всегда.

Обычно кровососущие нападают в вечерние и утренние часы, а днем они предпочитают отдыхать в тенистых местах. Почему же мы не замечаем момента укуса?

Дело в том, что в слюне мошки есть обезболивающие вещества, а хоботок комара настолько тонок, что практически невозможно почувствовать процесс проникновения под кожу. Когда насекомые насытились, вот тогда-то налицо жжение, зуд, боль, отек. Врачи отмечают, что при множестве укусов у человека может повыситься температура или возникнуть аллергия. Чтобы не омрачать свою жизнь, лучше запастись средствами борьбы с насекомыми. Хорошие защитники от мошек и комаров – репелленты, средства, отпугивающие кровососов. Сейчас их продается великое множество в магазинах и аптеках города, причем как для взрослых, так и для детей. Можно выбрать на любой вкус и кошелек: крем, спрей, аэрозоль, брелки, браслеты.

Если вы все же не хотите «травить» себя химией, тогда можно попробовать народные способы борьбы с кровососущими насекомыми. Не так сложно сделать отвар из багульника и пижмы и протирать этим лосьоном открытые участки тела. Свойства некоторых растений «устрашать» вредителей известны с давних времен. Не по нраву им эфирные масла: горчицы, лавра, аниса. Свечи, изготовленные с добавками эссенции цитрусовых, – натуральное средство для отпугивания насекомых. Симпатичное «лекарство» от укусов можно приготовить, заглянув в кухонный шкафчик. Из гвоздики надо сделать отвар, добавить в него одеколон и натереть себя. Можно приготовить и такой домашний лосьон: смешать в равных количествах 9%-й уксус, подсолнечное масло и шампунь.

Подготовила Елена БОЯРШИНОВА

Это интересно! Ученые отдают себя на съедение в прямом смысле слова. Чтобы убедиться, что комары в хорошей форме, нужно дождаться пока минимум десять сядут на руку и не меньше трех укусят. Затем на вторую руку наносят защитное средство и опускают в садок с насекомыми. Чем дольше они не садятся на руку, тем лучше средство. Эксперты утверждают, что антикомариные средства подходят и для отпугивания гнуса, мошек, которые летом появляются во многих регионах страны.