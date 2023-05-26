Змеи покусали троих шымкентцев за два месяца

В Шымкенте змеи заползают в дома и во дворы людей. У пресмыкающихся начался сезон спаривания и они могут проявить агрессию.

Уже трое шымкентцев пострадали от укусов змей, всем им оказали медицинскую помощь. Во двор многодетной семьи Ертаевых сегодня заползла змея. Пресмыкающееся не на шутку напугало детей, которые ее и обнаружили.

«У нас в прошлом году тоже змея была, спасатели приехали ее поймали. И вот опять. Каждый год так. Боимся потому что не знаем ядовитая или нет», — говорит Гуля Ертаева, жительница г.Шымкента.

В этом году спасатели поймали 23 змеи, одна даже заползла в здание детского сада. Пресмыкающиеся активизировались в мае. Спасатели ловят их, отвозят подальше от домов людей и выпускают на волю.

«Сейчас у змей период спаривания. В это время они наиболее опасны и проявляют агрессию. В случае обнаружения змеи соблюдайте дистанцию и сразу вызывайте службу спасения «112», — рассказал Орынбасар Туртбаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкента.

У нас в стране в основном водятся неядовитые змеи. Но у них есть острые зубы. Укус такой змеи может спровоцировать сильную боль или вызвать аллергическую реакцию. Но есть и ядовитые пресмыкающиеся, так в степях и горной местности обитают гадюки. В прошлом году они нападали на людей, пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь. В этом змеи покусали троих человек.

«Мы стационарно лечим всех, но в этот раз все обошлось, мы называем эти укусы холодными, когда след от укуса только остается, а так никакого отека, ничего токсического нет. 2-3 дня подержим и если все нормально, выписываем больных», — говорит Асылхан Мембосынов, заведующий токсикологическим отделением.

Медики говорят, если вас укусила змея, не пытайтесь удалить яд из раны или перевязывать место укуса. Примите антигистаминные препараты, пейте много воды и как можно быстрее обратитесь к врачу.