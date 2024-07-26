Казахстанцы столкнулись с нашествием змей. Люди жалуются что пресмыкающихся в этом году стало больше. Они обитают рядом с людьми совершенно не боясь их присутствия и нередко нападают.

От укусов змей только в Шымкенте в этом году пострадали 5 человек. Их покусали гадюки. В целом в Казахстане водится 18 видов змей, но только три из них ядовитые.

Актан Колганатов снял змею на сибинских озерах, близ Усть-Каменогорска. Именно там мужчину в ногу укусила гадюка. Укушенная конечность опухла, но серьезных последствий для здоровья не было, мужчине оказали медицинскую помощь. Актан говорит, в местные жители жалуются на нашествие змей.

«В этом году очень много змей. Люди жалуются, даже на территории самого города Кашате, здесь много каменистых холмов, поэтому они встречаются», — говорит Актан Колганатов, житель г. Шымкента.

В Шымкенте же в этом году от укусов змей пострадали 5 человек. Годом ранее за весь сезон обратились 9 пациентов. Всех их покусали гадюки. Они выделяют сильнейший токсин, который влияет на свертывание крови. Мелкие капилляры лопаются, развивается отек и некроз.

«Начинается гиперемия, резкая боль, меняется цвет кожи вокруг укуса боль и отек может распространиться на все тело. Может развиться гнойный процесс, на месте укуса образуется инфицированная рана. Если человек вовремя не обратится, может даже наступить смерть», — говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации г.Шымкента.

Чем дольше тянуть с обращением в больницу, говорят медики, тем продолжительнее будет лечение. Главное, обеспечить укушенному покой, говорят врачи, чтобы отек не распространился на все тело. Кроме того, яд из ранки можно высосать, попадая в ротовую полость он не опасен для человека, главное его не прогладывать. Всего, по официальной информации, в Казахстане водится три вида ядовитых змей, это обыкновенная гадюка, восточная степная гадюка и щитомордник. Еще о двух змеях только ходят разговоры— это гюрза и среднеазиатская эфа.

«Обыкновенная гадюка это восточный Казахстан, северо-восток страны. Большую часть Казахстана занимает гадюка Ренара и щитомордник тоже занимает достаточно большую обитания. По большей части степи, что касается гадюк. Щитомордник обитает в горах либо в пустынной местности», — говорит Александр Гурнев, серпентолог зоопарка г. Алматы.

Специалист говорит, чаще всего змеи кусают людей когда они нечаянно наступают на них или трогают камни, пни под которыми лежат пресмыкающиеся. Сами на людей они не нападают, поэтому при виде змеи лучше отойти от нее на безопасное расстояние. При этом убивать змею не стоит, эти пресмыкающиеся играют в природе важную роль, поедая грызунов и насекомых.