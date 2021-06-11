В этот период они наиболее опасны и проявляют наибольшую агрессию. К счастью, никто из шымкентцев от укусов змей не пострадал.

За шесть месяцев этого года спасатели оперативно-спасательного отряда выезжали на отлов змей 24 раза. Удалось отловить 9 змей. Только за сутки на пульт «112» поступило два обращения из Абайского и Каратауского районов. Наши специалисты отловили две змеи одну длиной 1 метр, вторую 70 сантиметров, рассказывает Орынбасар Туртбаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкента.

По словам спасателей, в Шымкенте ядовитые змеи не водятся. Однако брать в руки того же ужа не стоит: обороняясь, он выделяет защитную жидкость с резким неприятным запахом.