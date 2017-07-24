В ДВД сообщили подробности смертельной аварии на трассе Шымкент-Самара

23 июля 2017 года примерно в 14 ч. 00 мин. на автотрассе Шымкент-Самара на 40 км от города Туркестан, произошло столкновение автомашин «Тойота Ланд Крузер Прадо», под управлением жителя города Туркестан, 1985 г.р. и грузовой автомашины «ГАЗ 53», под управлением жителя Сайрамского района, 1980 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомашины марки «Тойота Ланд Крузер Прадо», житель г. Шымкент 1971 г.р. и житель Мактааральского района, 1962 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. А водитель автомашины марки «Тойота Ланд Крузер Прадо» доставлен с различными травмами в отделение реанимации.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что грузовая автомашина «ГАЗ 53» по техническим причинам стояла на правой стороне дороги и водитель занимался ремонтом данного грузовика.

В этот момент с заднюю часть грузовика ударилась автомашина марки «Тойота Ланд Крузер Прадо».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Обе машины доставлены на штрафстоянку. Назначены ряд экпертиз. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время дознавателями выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО