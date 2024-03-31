Граждане Таджикистана попали в ДТП в центре Шымкента

31 марта, около 19:30 на перекрестке Орынбаева-Толстого столкнулись Lexus и Audi.

«Audi двигался по главной улице, а автомобиль Lexus выезжал со второстепенной дороги. Водитель Lexus не заметил знак «Уступи дорогу», в результате чего произошло столкновение», — сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

В автомобиле Lexus находились шестеро граждан Таджикистана, включая троих детей.

По словам виновника аварии, они направлялись в Россию, но подвел автомобильный навигатор.

Вместо объездной дороги иностранные граждане заехали в Шымкент. После столкновения Lexus опрокинулся на бок.

В момент аварии сработали подушки безопасности, они и спасли людям жизни. Водитель Audi серьезных травм также не получил и после обследования в больнице он вернулся на место ДТП.