Габидулла Абдрахимов сказал сколько стоит место директора школы в Шымкенте

В Шымкенте в ходе открытого голосования выбрали директоров трех городских школ. Отметим, конкурс был пусть и не большой – на три места претендовали 8 кандидатов, тем не менее, серьезный.

Доказать свое право занять этот пост кандидаты должны были родительскому комитету школ, чиновникам от образования и главе Шымкента. О чем попросили родители и чем, помимо организации учебного процесса должен заниматься директор школы – все подробности в нашем следующем сюжете.

Конкурс на занятие вакантной должности директоров трех новых школ – 125, 128 и 129 начался с недвусмысленного заявления акима города Габидуллы Абдрахимова. Он четко ответил на вопрос, сколько нынче стоит директорское кресло.

«За последние два года мы назначили около 15 директоров школ и заведующих детских садов. Кто из них может сказать, что заплатил за должность? Конкурсы всегда проходят в открытом режиме, полностью исключая коррупционную составляющую. Мы работаем по таким принципам и будем работать», — сказал Габидулла Абдрахимов.

Не стал исключением и этот конкурс. Претендентам предстояло ответить на вопросы как представителей отдела образования и родительских комитетов, так и главы Шымкента. Последнего очень интересовало – с чего начал бы работу конкурсант, получи он эту должность.

Галымжан Алматов, претендент: «Если бы я был директором, то работу начал с кадрового вопроса, потому что школа без профессиональных кадров немыслима. Затем, на постоянной основе проводил бы раз в неделю обсуждение всего, что делается в школе – каких успехов мы добились, что делается, а что нет».

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкент: «Нужно понимать, что в новой школе директор должен уделять внимание не только учебному процессу, но и благоустройству, решению коммунально-бытовых вопросов».

Представитель родительского комитета Шымкента заметил — школа должна привлекать к учебно-воспитательному вопросу родителей. Только при соблюдении этого условия возможно добиться главной цели.

Представитель родительского комитета школы: «Директор должен честно работать. Он должен быть в постоянной связи с родителями, с населением района, в котором школа расположена. И постоянно привлекать родителей к решению важных проблем. Только вместе – родители и учителя – мы сможем воспитать всесторонне развитую личность. А сегодня, я считаю, задача школы состоит именно в этом».

По решению комиссии директором школы № 125 назначен Асет Абдинабиев, 128-ую школу возглавит Разия Бейсенбаева. А Галымжан Алматов, несмотря на свой молодой возраст, ему всего 28 лет, займет директорское кресло 129 школы Шымкента.

Саида Турсуметова