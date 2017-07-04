ГЦВП в Шымкенте переехал в новое здание

1
385
Новое здание ГЦВП в Шымкенте

Областной государственный центр выплаты пенсий и пособий в Шымкенте, или, как правильно он сейчас называется, «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» сменил адрес.

Если ранее ГЦВП располагался в здании Нацбанка по улице Торекулова, рядом с первой гимназией, то теперь специалисты по выплате пенсий и пособий принимают граждан в новом здании по улице Казыбек би, 52.

Новое здание выплатного центра находится на перекрестке улиц Казыбек би и Торекулова (остановка «Ткацкая фабрика»).

Новое здание ГЦВП в Шымкенте

Большой плюс — в новом ГЦВП не будет работать такая серьезная пропускная система, как в здании банка. График приема специалистов не изменился — сотрудники центра принимают граждан с девяти утра и до обеда, после 14:00 обрабатываются полученные документы.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

1 Комментарий Включено "ГЦВП в Шымкенте переехал в новое здание"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Гюзель Кауленова

Почему то пенсии ,перерасчеты не сделались многим.Люди негодуют(

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 31 секунд назад
wpDiscuz