ГЦВП в Шымкенте переехал в новое здание

Областной государственный центр выплаты пенсий и пособий в Шымкенте, или, как правильно он сейчас называется, «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» сменил адрес.

Если ранее ГЦВП располагался в здании Нацбанка по улице Торекулова, рядом с первой гимназией, то теперь специалисты по выплате пенсий и пособий принимают граждан в новом здании по улице Казыбек би, 52.

Новое здание выплатного центра находится на перекрестке улиц Казыбек би и Торекулова (остановка «Ткацкая фабрика»).

Большой плюс — в новом ГЦВП не будет работать такая серьезная пропускная система, как в здании банка. График приема специалистов не изменился — сотрудники центра принимают граждан с девяти утра и до обеда, после 14:00 обрабатываются полученные документы.