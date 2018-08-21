Чиновники «продавали» пенсии, подробности громкого дела раскрыли в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Из 11 участников преступления в отношении семерых уголовные дела прекращены.

«Дела в отношении троих сотрудников ГЦВП и одного сотрудника департамента Комитета труда и социальной защиты и миграции по Павлодарской области будут направлены для рассмотрения в суд. В отношении одного сотрудника ГЦВП принято процессуальное решение о прекращении дела. По остальным шести участникам также дела прекращены, они были пособниками, это все гражданские лица, они не являются сотрудниками госорганов», — сообщил на брифинге руководитель отдела по расследованию коррупционных уголовных правонарушений в бюджетной сфере департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области Ернар Байконыр.

Всего по факту хищения бюджетных средств с участием сотрудников ГЦВП было завершено расследование по 66 эпизодам.

«Из выявленных 52 лжепенсионеров дела в отношении 27 человек идут в суд с обвинительными актами. В отношении 25 правонарушителей дела прекращены за примирением сторон по не реабилитирующим основаниям. Кто-то возраста достиг, кто-то попал под недавний акт гуманизации, некоторые виды преступлений с тяжких переведены в разряд средней тяжести. При этом они чистосердечно признались и стопроцентно возместили причиненный ущерб государству», — отметил Байконыр.

В среднем раскаявшиеся лжепенсионеры возместили от одного до двух миллионов тенге.

«Непосредственными исполнителями преступления являются люди, которые получали на свои карточки незаконные пенсионные выплаты. Группа должностных лиц являлись пособниками, за вознаграждение устраняли препятствия для получения незаконных пенсионных средств. Оформляли пенсии на фиктивно многодетных, то есть фактически приписывали несуществующих детей для того, чтобы гражданин попадал в льготную категорию и на пять лет раньше выходил на пенсию, второй способ — предоставляли фиктивные документы о проживании лжепенсионеров вблизи ядерного полигона, что также дает определенные преференции. При непосредственном оформлении пенсий завышали размеры стажа, пенсионных отчислений. В среднем сумма незаконно полученных средств варьировалась от двух до трех миллионов тенге. 90 процентов участников данного уголовного разбирательства признались в совершенном преступлении», — прокомментировал руководитель следственного управления региональной антикоррупционной службы Руслан Куватов.

Как сообщалось ранее, группа из числа бывших работников ГЦВП и других лиц занималась поисками граждан, кому в последующем оформляли социальные выплаты. Сотрудники госорганов с 2009 года на системной основе, используя свои должностные полномочия, за денежное вознаграждение от 300 тысяч до 1 миллиона тенге незаконно оформляли пенсионные выплаты жителям Павлодарской области, фактически не достигшим пенсионного возраста. Причиненный ущерб государству составил 117 миллионов тенге, 80 миллионов тенге из этой суммы в ходе расследования возмещены. Напомним, весной этого года под следствием оказались заместитель руководителя областного департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» — филиал НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» (ГЦВП) и начальник отдела департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области, а также другие должностные лица. Чиновникам вменяется хищение бюджетных средств в особо крупном размере.