Жилищно-коммунальный отдел Шымкента сменил адрес. Городские коммунальщики переехали в новое здание на пересечении улиц Гоголя и Бекет батыра. Найти представителей коммунальной структуры Шымкента не сложно — здание на перекрестке приметное.

Городской отдел ЖКХ имеет огромное количество обязанностей. Все они перечислены в специальном положении о деятельности отдела.

Основным предметом деятельности Отдела является осуществление функций заказчика в сфере городского жилищно- коммунального хозяйства, внешнего благоустройства (озеленение, ремонт, содержание автомобильных дорог и тротуаров, мостовых сооружений, строительство, реконструкция и эксплуатация водопроводов, очистных сооружений, линии электропередач и связи, других объектов транспортной и инженерной инфраструктуры города, организация внутригородских общественных пассажирских перевозок, организация работ и координация реализаций основных направлений государственной политики формирования жилищного фонда и его распределения на территорий города, организация закупок товаров, работ и услуг в этих сферах).

Отдел выполняет следующие функции заказчика и осуществляет контроль за объектами, находящихся на балансе ГУ:

содержанием и ремонтом автомобильных дорог и тротуаров дорожных сооружений;

содержанием и ремонтом сетей уличного освещения и декоративно-функционального освещения;

установкой, содержанием и ремонтом технических средств регулирования дорожного движения;

содержанием и ремонтом сетей ливневых канализаций, ливнестоков;

содержанием, ремонтом кюветов и арыков;

содержанием парков, скверов, бульваров, цветников, фонтанов;

содержанием памятников, скульптур, мемориалов;

содержанием городского кладбища и специальных бригад по захоронению;

установкой, ремонтом и содержанием аншлагов, названий улиц и нумераций, мемориальных досок.

Декоративно-световым оформлением города к праздничным мероприятиям;

содержанием и благоустройством проспектов и улиц города, санитарной очисткой проезжей части, проездов, тротуаров, пешеходных переходов.

Организацией работ по противопаводковым мероприятиям, обеспечением горюче-смазочными и инертными материалами в условиях чрезвычайной ситуации;

контролем деятельности подрядных организаций, выполняющих работу по государственному заказу.

Осуществлением ведомственного контроля по восстановлению дорожного покрытия улиц, площадей и других мест общего пользования после производства земляных работ.

Содержанием и реконструкцией дорог и тротуаров, независимо от материалов покрытия, дорожных труб, арычной сети; замена существующих дорожных покрытий более совершенными; работы по упорядочению уличных магистралей (спрямление, расширение, смягчения крутых подъемов); благоустройство (с возведением павильонов) остановок пассажирского транспорта, стоянок такси, автомобильных парковок.

Содержанием и реконструкцией площадей, транспортных развязок, подземных пешеходных переходов, подъездов и подходов к стадионам, выставкам, пляжам и другим общественным местам.

Содержание ливневой канализации, простейших водостоков; ирригационных и других сооружений, обеспечивающих отвод поверхностных вод.

Содержанием, реконструкцией и расширением садов, бульваров, скверов, уличных насаждений, защитных зеленых зон, разбивки газонов и цветников, сооружения беседок, оград, пешеходных дорожек, аллей, площадок в зеленых насаждениях общего пользования, пандусов, подпорных стенок фонтанов, бассейнов; установки скульптур, скамеек, цветочных ваз, теневых навесов, пергол и других элементов малых архитектурных форм, урн на улицах и зеленых массивах, устройства поливочных водопроводов, питьевых фонтанчиков и канализационных выпусков, открытых ливнеотводов местного водоснабжения в садово-парковых хозяйствах.

Благоустройства и озеленения парков, скверов, улиц, проездов, площадей, набережных; содержание оранжерей с необходимыми зданиями, хозяйственными постройками (кроме жилых домов) и вне площадных инженерных сетей.

Содержанием, реконструкцией и расширением сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных сетей; приобретения и установки светильников, ламп, кабельной продукции, опор осветительной сети, пультов, телеавтоматического управления и исполнительных (диспетчерских) пунктов, автоматической системой управления наружного освещения.

Разработку проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию объектов, указанных в данном перечне, организует с соответствующими службами проверку использования жилищного фонда и придомовых территорий по своему назначению, а также технического состояния жилищного фонда, его инженерного оборудования, а также своевременного выполнения комплекса мероприятий по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами, возложенных на государственное учреждение функций в пределах его компетенции.

Организацией сноса аварийного и ветхого жилья.

Осуществлением оперативного управления и ведомственного контроля за пассажирским транспортом, маршрутными сетями города проходящих по автомобильным дорогам общего пользования, организация по ним пассажирских перевозок для удовлетворения потребности населения;

изучением маршрутных сетей, обустройству маршрутных сетей. Подготовкой предложений по открытию новых, изменению и закрытию существующих маршрутов с учетом изменения пассажиропотока.