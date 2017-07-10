Главный специалист Комитета фармации по ЮКО задержан за взятки

Антикоррупционной службой задержаны должностные лица Комитета фармации Министерства здравоохранения и его территориальных подразделений за систематическое получение взяток и лоббирование интересов фармкомпаний. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

По информации Нацбюро, 3 июля антикоррупционной службой за неоднократное получение взяток на общую сумму более 10 млн. тенге задержаны и.о. председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Пак Л.Ю., руководитель департамента фармации по Павлодарской области Кажинова З.Ш., главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области Имамходжаев П.Т., главный эксперт Комитета фармации Ибраева Д.К.

«Незаконные вознаграждения вышеуказанные лица получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьютерской практики. Кроме того, за дачу взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Жузбаева Э.М.

Кроме того, указанные должностные лица наряду с получением взяток подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

С санкции суда Пак, Кажинова, Имамходжаев и Жузбаева заключены по стражу, Ибраева — помещена под домашний арест.