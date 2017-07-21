Госслужащие в Казахстане ежедневно работают на час больше положенного

Зачастую сотрудники задерживаются из-за срочных поручений начальства, отмечают в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, пишет informburo.kz.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Айгуль Шайымова ответила на вопрос журналистов о том, на сколько госслужащие задерживаются на работе.

По её словам, переработки в государственных органах являются предметом оценки, они есть и в среднем составляют 79 минут, но «нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер».

«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. И при этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определённых срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верно», – сказала Айгуль Шайымова.

Также она рассказала о новой системе оплаты труда для госслужащих, которую начнут внедрять с 2018 года. Она будет состоять из двух частей: постоянной и переменной. Что касается переменной, то речь идёт о начислении бонусов за хорошую работу. Оценка работы госслужащего будет производиться ежеквартально и по итогам года. В оценочной градации четыре пункта: «превосходно», «эффективно», «удовлетворительно» и «неэффективно». На бонус смогут рассчитывать только те сотрудники, которые работали превосходно и эффективно.