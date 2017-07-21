Зачастую сотрудники задерживаются из-за срочных поручений начальства, отмечают в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, пишет informburo.kz.
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Айгуль Шайымова ответила на вопрос журналистов о том, на сколько госслужащие задерживаются на работе.
По её словам, переработки в государственных органах являются предметом оценки, они есть и в среднем составляют 79 минут, но «нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер».
«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. И при этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определённых срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верно», – сказала Айгуль Шайымова.
Также она рассказала о новой системе оплаты труда для госслужащих, которую начнут внедрять с 2018 года. Она будет состоять из двух частей: постоянной и переменной. Что касается переменной, то речь идёт о начислении бонусов за хорошую работу. Оценка работы госслужащего будет производиться ежеквартально и по итогам года. В оценочной градации четыре пункта: «превосходно», «эффективно», «удовлетворительно» и «неэффективно». На бонус смогут рассчитывать только те сотрудники, которые работали превосходно и эффективно.
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3 Комментариев Включено "Госслужащие в Казахстане ежедневно работают на час больше положенного"
Они оказываются еще и работают. ..
Перерабатывают те, кто не умеет организовывать свое рабочее время.
Ой не смешите мои тапки,задерживаются они как же!!!))) Вы хоть одного из этих работников видели,чтобы они дольше положенного оставались на рабочем месте?! Они ещё раньше времени убегают,но никак не задерживаются))))