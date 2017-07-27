Границы ЮКО охраняют современные военные вертолеты и истребители

На базе воинской части 55652 идет подготовка истребителей и бомбардировщиков к полету. Боевые машины ежедневно облетают государственную границу.

К полетам готовят не только стальных птиц. Важно, чтобы и сам летчик, помимо профессиональных навыков, имел нужный настрой. Без этого в воздухе делать нечего.

— Это как в песне «Первым делом самолеты, ну а девушки потом». Нужно быть очень внимательным и главное быть на чеку. Во время полеты мы осматриваем наши границы и в любое время мы готовы защитить нашу страну, — делится пилот высшего класса Алмаз Кембаев.

Подготовка истребителей и бомбардировщиков к полету — дело секретное. С камерой вход категорически запрещен. Нашей съемочной группе разрешают снять лишь сам взлет МИГ-29 и полет СУ-24. Реактивные самолеты способны меньше чем за час облететь всю приграничную территорию соседних республик — Кыргызстана и Узбекистана.

1 из 2

В воинской части регулярно ведутся и учебные вылеты для будущих пилотов, со всего Казахстана. Летчиков тренируют мастера высшего пилотажа. Регулярно ведется учет выполненных заданий по каждому ученику. Для молодых летчиков крылатые машины на первом месте, остальные дела и девушки — потом… вне лётного поля.

Шуддин Саидов