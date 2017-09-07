В Шымкенте прошли боевые учебные вылеты истребителей и вертолетов. На авиабазе воинской части 55652 истребители МиГ-29 и боевые вертолеты Ми-171Ш показали мастер-класс пилотирования в экстренных ситуациях.

Учения прошли на сайрамском аэродроме, где солдаты из военных подразделений помогали наводить цель пилотам истребителей.

Учения проходили несколько часов, за это время военнослужащие отработали несколько позиций и показали отличный результат.

Нашему корреспонденту Шуддину Саидову удалось пройти на борт военной машины и посмотреть, как проходят учения с высоты птичьего полета.

Подробности боевого вылета с журналистским десантом смотрите на ТК «Отырар TV» уже сегодня — время выхода новостей 18:30, 22:30 и завтра 8 сентября в 07:00.