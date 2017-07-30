Как получить квартиру в Шымкенте

Собственная крыша над головой – мечта многих казахстанцев. Разработчики государственной программы «Нурлы жол» и программы «Нурлы жер» говорят, что эти программы помогут решить квартирный вопрос многим гражданам. Кто-то получит жилье в качестве очередника местных исполнительных органов, кто-то наверняка поспешит воспользоваться уникальной кредитной программой.

Так или иначе, в Казахстане делается многое для решения самого больного для многих граждан квартирного вопроса. О том, как этот вопрос решается в областном центре Южного Казахстана мы и решили разузнать.

Жилье очередникам

В Шымкенте в пилотном режиме внедряется электронная программа распределения жилья. Разработчики утверждают – эта программа сделает процедуру распределения жилья максимально открытой. А это значит, у очередников не будет возникать подозрений, что их-де подвинули в пользу того или иного «конкурента». О том, что это за программа и как в ближайшие годы будет двигаться очередь мы говорим с руководителем отдела жилищных отношений города Шымкента Маликом Абдинуровым.

– В очереди на получение жилья у нас официально зарегистрированы 31276 человек, среди них: два участника Великой Отечественной войны, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 1599, социально уязвимые – 11275 человек, государственные и бюджетные служащие – 1837, жители, чье единственное жилье признано аварийным – 29 человек, – говорит Малик Абдинуров. – Для обеспечения их жильем необходим 1 438 720 кв. м жилья.

– Думаю, очередь значительно выросла за счет прироста населения после присоединения многих территорий? И когда, на ваш взгляд, очередники получат свое жилье?

– Действительно, за последние 3 года население Шымкента выросло на 25%, а число очередников – на 126,6%. В 2016 году в Шымкенте было сдано в эксплуатацию 69 жилых домов (4286 квартир), в 2017 будут сданы – 43 дома (2250 квартир). По планам до 2020 года, 80% очередников будут обеспечены арендным жильем, а это значит, ежегодно необходимо сдавать в эксплуатацию по 3000 квартир.

– А как же с остальными? Получается, что они жилье и до 2020 года не получат?

– Скажу так – возможно, они станут обладателями жилья намного раньше. Ведь у них появился шанс приобрести кредитное жилье с привлекательной ставкой. Так, планируется ежегодно сдавать в эксплуатацию 4100 кредитных квартир.

Что и кто строит

А вот о том, кто и что именно строит в городе, нам рассказал заместитель руководителя отдела строительства города Шымкента Абай Турханов.

– Как нам говорил руководитель отдела жилищных отношений, к 2020 году 80% очередников получат собственное жилье. А если говорить предметно, что сейчас строится в рамках госпрограммы «Нурлы жол» в Шымкенте?

– В Шымкенте в рамках программы «Нурлы жол» ведется строительство 18 объектов. 7 из них – школы (сумма 7,428 млрд. тенге), 11 – жилые дома (4,856 млрд. тенге). Планируется, что все жилые дома будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

– А кто подрядчики? Просто хотелось бы, чтобы люди, которые завтра получат жилье точно знали – кому сказать спасибо (в случае, если дома будут построены качественно) и на кого пожаловаться (если строительство качеством отличаться не будет).

– Во-первых, в городе да и в стране давно уже есть реестр недобросовестных подрядчиков. К конкурсам они не допускаются. А информация по подрядчикам – открыта, никто из нее большой тайны не делает. Жители и сами могут познакомиться с руководителем компании, когда им будут вручать ключи от квартир. Вы знаете, что эти церемонии обычно проходят в торжественной обстановке. И там присутствуют подрядчики, которые возводят дома. Отмечу, все дома строятся в АДЦ. Дома №№ №15, 18, 29 строит ТОО «Корпорация Ак Ордасы», дом №16 – ТОО «Югстройсервис», №17 – ТОО «Курылыс», №19 и 20 – ТОО «Сити-строй», №21 – ТОО «Корпорация Три А+», №27 и 28 – ТОО «Шымкент строй», №30 – ТОО «Эристайл Казахстан».

– Вы сказали, что ведется строительство школ. Можно подробнее? Когда их будут сдавать в эксплуатацию?

– 5 из 7 школ (школы на 1200 мест в микрорайонах: «Достык», «Сауле», «Кайнар булак», АДЦ, школа на 600 мест в жилом массиве «Жанаталап» и пристройка к школе №59) будут сданы в эксплуатацию до 20 августа 2017 года, 1 школа (в АДЦ) – до декабря 2017 года. Кроме того, строительство 1 школы (новый блок школы №103 на 600 мест в жилом массиве «Таскен») переходит на 2018 год.

– А кто подрядчики?

– Скажу, наверное, по каждому из объектов. Школу в мкр. «Достык» строит ТОО «Югстройсервис», в мкр. «Сауле» – ТОО «А.Р.Т. Құрылыс», в жилом массиве «Кайнар булак» – ТОО «НТР», в жилом массиве «Жанаталап» – ТОО «MabexTrade Ltd», пристройку к 59 школе возводит ТОО «Шахар Құрылысы», школу в АДЦ – ТОО «Жаңа арна 2002», новый блок к школе в жилом массиве «Таскен» – ТОО «Құрылыс».

– А что делается в областном центре в рамках программы «Нурлы жер»?

– В 2016 году в рамках программы «Нұрлы жер» ведется строительство 6 объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. Кроме того, в рамках этой же программы в АДЦ ведется строительство двух жилых домов. Сдача домов запланирована на ноябрь 2017 года. Кроме того, для качественной и своевременной реализации программы «Нұрлы жер» за счет местного бюджета ведется строительство 9 кредитных домов. И хотелось бы добавить: сейчас уже разработана проектно-сметная документация на 107 объектов в рамках программы «Нұрлы жер», среди них: 101 многоэтажка и 6 объектов инфраструктуры.

– Хорошую тему вы задели в своем ответе – инфраструктура. Ведь программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер» подразумевают не только строительство школ и домов, но и коммуникаций. Что именно делается в этом направлении?

– В 2016-2017 гг. в Шымкенте в рамках программы «Нурлы жол» (не путайте с «Нурлы жер» – там другие объекты) в четырех микрорайонах («Самал» – 1,2, «Кайтпас-1» и «Северо-Запад») ведется строительство канализации. После завершения строительства в городе охват населения системами канализации вырастет с 42% до 49,1%.

– Если можно, расскажите более подробно по каждому из объектов.

– Инженерные сети, в данном случае – канализацию в микрорайоне «Самал-1» строит подрядчик ТОО «Үш-сай». Общая сумма – 738 864 тысяч тенге. Согласно проекту, из 42,5 км сетей уже проложено 39 км. Можно сказать, что уже завершено почти 92% всех работ. Установлены 5 насосных станций, предусмотренных по проекту. И предугадывая ваш вопрос, скажу – подрядчик обязуется везде, где ведет работу, восстановить дорожное покрытие. То есть, если это была гравийка, значит проложат гравийку, если асфальт – асфальт.

В микрорайоне «Самал-2» подрядчик – ТОО «Сарыағаш-Аман». Общая сумма проекта – 729 587,3 тысяч теге. Сейчас из 40,2 км труб проложено 38,3 км. Завершено – 95,2% от общего объема работ. Там уже ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

В микрорайоне «Северо-Запад» канализационные сети прокладывает компания «Дос и К Сервис». Общая сумма – 477 885 тысяч тенге. Установлены три насосные станции, предусмот-ренные по проекту. Параллельно приводится в порядок и дорожное покрытие.

В микрорайоне «Кайтпас-1» все работы выполняет подрядчик – ТОО – «Шебер-2». Общая сумма – 1 067 450,3 тысяч тенге. Из 82,43 км уже проложено 78,3 км. Завершено 85,7% от общего объема работ. Установлено 18 насосных станций.

Саида ТУРСУМЕТОВА

Кстати. Финансовый оператор программы «Нұрлы жер» – Казахстанская ипотечная компания (КИК) – объявила о старте субсидирования кредитов по ипотеке для казахстанцев, сообщает пресс-служба КИК.

По условиям программы жилищного строительства «Нурлы жер», субсидироваться будет ставка вознаграждения по ипотечным займам для покупки первичного жилья. Конечная ставка для заёмщиков по ипотеке составит 10% годовых. При этом максимальная банковская ставка до субсидирования не должна превышать уровень действующей базовой ставки Нацбанка РК более чем на 5%.

Субсидии на кредит предоставляются при наличии первоначального взноса в размере 30% от стоимости недвижимости на срок до 10 лет. Программа устанавливает лимиты по суммам субсидирования для охвата большей части населения в рамках выделенных средств.

«Программа «Нұрлы жер» направлена на возрождение ипотечного рынка. Ставки от банков на покупку жилья на сегодняшний день очень высоки, и роль государства – сделать ипотеку доступной. Таким образом, в задачи КИК как финансового оператора программы входит субсидирование банковской ставки, – отметил Адиль Мухамеджанов, председатель правления АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

Субсидирование принесет выгоду как банкам, так и населению. Благодаря программе банки начнут вновь выдавать ипотеку, а казахстанцы смогут приобрести жилье под доступный процент, считает руководство КИК.

На настоящий момент ведутся переговоры с банками страны о выдаче субсидируемых займов по программе. Уже имеется договоренность с семью банками: АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФ Банк», АО «Сбербанк», АО «Bank RBK», АО «Цеснабанк», АО «Жилстройсбербанк», АО «Tengri Bank».

Ежегодно по программе «Нұрлы жер» на субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным займам будет выделяться 10 млрд. тенге. Это позволит охватить порядка 8 тысяч займов на сумму около 120 млрд. тенге при покупке первичного жилья.

По направлению «Арендное жилье» с выкупом в рамках программы «Нұрлы жер» в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 190 тысяч м2 жилья или более 3 тысяч квартир для очередников местных исполнительных органов.

В 2016 году в эксплуатацию ввели 328 тысяч м2 арендного жилья по стране при плановом показателе 326 тысяч квадратных метров.