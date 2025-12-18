Очередь на жилье в Шымкенте превысила 90 тысяч человек

В Шымкенте в очереди на получение жилья стоят более 90 тысяч человек. При этом, несмотря на ежегодный рост числа нуждающихся, в текущем году жильё очередникам не предоставлялось.

В то же время работа по постановке граждан на жилищный учёт продолжается в плановом режиме. С мая текущего года любой совершеннолетний гражданин может подать заявку на включение в очередь на получение жилья через сайт «Orken.otbasybank.kz».



Копжан Тулебаев, исполняющий обязанности руководителя Управления жилищного хозяйства:

«Согласно данному закону, в рамках нового механизма АО «Отбасы банк» наделён статусом национального института развития. В дальнейшем постановка на учёт и меры государственной поддержки по обеспечению жильём — предоставление арендного и кредитного жилья — будут осуществляться в автоматизированном режиме через информационную систему банка и в соответствии с его внутренними документами».