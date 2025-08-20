Почему у казахстанцев изменились номера в очереди на жилье

С мая в Казахстане работает новая жилищная очередь. Ее участники обнаружили, что их номера изменились. Это не ошибка, а новая система учета, сообщает NUR.KZ.

С 24 мая 2025 года в Казахстане очередью на государственное жилье начал управлять «Отбасы банк», который трансформировался в национальный институт развития. С этого дня любой совершеннолетний казахстанец имеет право подать заявку на получение жилой недвижимости от государства, если у него ее не было последние пять лет.

Между тем после перевода жилищной очереди на новую систему казахстанцы начали замечать, что их номера изменились. Как отмечает портал «Крыша», это не ошибка, а следствие реформы.

Теперь вместо порядкового номера, который указывал непосредственно место человека в очереди, используется идентификатор другого типа, который учитывает дату постановки на учет и уровень дохода.

От благосостояния очередника будет зависеть вид поддержки, на которую он может рассчитывать от государства. В одних случаях заявителю могут предоставить арендное жилье от акимата, а в других — предложат ипотеку на льготных условиях.

Как проверить статус в очереди

Казахстанцы, которые хотят подать заявку на постановку в очередь, могут сделать это через Центр обеспечения жильем. С пошаговой инструкцией ее подачи можете ознакомиться в нашем материале.

А вот узнать свой статус и номер в очереди можно на сайте «Отбасы банка», где во вкладке «Доступное жилье» нужно открыть раздел «Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилище» и скачать сам список — главное выбрать тот регион, в котором была постановка в очередь.

Также проверить статус можно через Центр обеспечения жильем — нужно лишь авторизоваться на портале и нажать на кнопку «Узнать свой статус». В появившемся окне будет дата постановки на учет и категория.