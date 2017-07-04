«Казпочта» пообещала доставлять 99% печатной продукции в день её выпуска. Оставшийся 1% будет доставляться читателям на следующий день, сообщает informburo.kz.

Доставлять в день выпуска газеты и журналы намерена «Казпочта». Решение о грядущих изменениях приняли министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

По информации Сарсенова, сегодня «Казпочта» доставляет 82% всей печатной продукции по Казахстану, что составляет 134 млн. газет и журналов. При этом 70% подписчиков газет и журналов проживают в сёлах, тогда как альтернативные компании доставляют сельским подписчикам всего лишь 10% продукции.

«Расчёты показывают, что наши тарифы не покрывают даже себестоимость услуги и за последние четыре года убыток от доставки периодики составил 17,6 млрд. тенге. Сроки доставки периодики также не всегда удаётся выдержать, поскольку не во всех областных центрах есть типографии и многие газеты печатаются в Алматы и Астане и доставляются наземным транспортом по всему Казахстану, что сделать за один день невозможно. Нельзя не отметить и отсутствие абонентских ящиков и доступа к домофонам у почтальонов», – пожаловался глава «Казпочты».

По его словам, в начале 2016 года лишь 39% газет доставлялись в день выхода, сегодня эта цифра возросла до 90,2%. В сёла в начале года в день выхода доставлялось 12% газет, сейчас – 48%.

«Мы ожидаем, что в результате ряда мероприятий 99% тиража будут доставляться в районы в день выхода, а 1% – на следующий день. До сёл в день выхода будет доставлено 68% газет и журналов, а до 32% отдалённых сёл – на следующий день. Для этого мы просим содействия МИК РК в вопросе создания собственниками республиканских изданий пунктов печати в областных центрах. Владельцам редакций помимо децентрализации пунктов печати мы предлагаем доставлять издания из типографий на объекты «Казпочты» до 00.00 в день их выхода из печати», – рассказал Сарсенов.

По итогам совещания было принято решение увеличить частоту перевозок почты из областного центра в районные узлы и отделения почтовой связи, доставлять газеты и журналы из типографии на производственные объекты «Казпочты» до полуночи. Также собственники печатных СМИ рассмотрят возможность организации пунктов дополнительной печати в областных центрах.