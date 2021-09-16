Наверняка вам попадались прогнозы относительно самых востребованных специальностей, ну типа «Топ-10 профессий будущего». И кто там, интересно?

Врачи телемедицины, специалисты в области экологии, навигации, робототехники и строительства в экстремальных климатических условиях, пилоты дронов, специалисты по кибербезопасности, инженеры 3D-печати и дизайнеры виртуальной реальности или VR-архитекторы.

Я точно знаю, что противоположный список «Топ-10 исчезающих профессий» возглавят почтальоны, далее по списку – специалисты по туризму, юристы и т. д. Причина – в стремительном развитии технологий.

Предлагаю поговорить о почтальонах, все-таки люди этой профессии, ввиду моего ремесла и вашей привычки читать прессу, нам ближе по духу. Тем более жаль, что их становится не то что меньше, они на глазах исчезают как класс вообще. В Шымкенте – точно! У нас, газетчиков, есть реальная перспектива исчезнуть вместе с ними.

Да, заметят многие, у пишущей братии есть альтернатива – интернет-издания, сайты, блоги. Все верно, но…

Газеты в традиционном бумажном виде если и останутся, то будут ОЧЕНЬ дорогими. В основном потому, что дорожают две основные составляющие – типографские услуги и бумага. Дефицит газетной бумаги – давняя хроническая проблема для нашей страны. Ну не производят ее в Казахстане, не из чего, хотя могли бы… из камыша. Впрочем, это отдельная тема. Думаю, год-два, – и все, больше не продержимся.

Эх, казалось бы, только-только отладили схему работы, отрабатываем госзаказ, свели дебет с кредитом, как «скопытнулись» о подножку давнего партнера, практически молочного брата – АО «Казпочта»!

Дело в том, что нашим подписчикам и читателям других газет перестали доставлять на дом печатные подписные издания. И это при том, что почтальоны – не альтруисты, определенный процент стоимости их труда – доставки газет – уже заложен в стоимость подписки.

«Нам просто неудобно перед читателями газет. Мы их в свое время агитировали, мол, подписывайтесь, будете в срок получать качественную, полезную информацию, а в итоге, заплатив за полугодие, а кто и за год, читатели еженедельно «зарабатывают» себе нервные срывы, потому что не могут получить свои газеты, – рассказала заведующая отделом реализации и подписки газеты «РАБАТ» Шахида Савдашева.

– Идут на почту и сами забирают газеты, иногда и с боем. Здоровье многих подписчиков, а это в основном люди старшего поколения, оставляет желать лучшего, самим ходить на почту им трудно. Меня эта ситуация удручает. Уже стартовала очередная подписная кампания, пора и порядок навести с доставкой. Наше местное руководство АО «Казпочта» хранит молчание, будто проблемы не существует…»

С проблемой доставки, а точнее – недоставки, газет сегодня сталкиваются подписчики во всех регионах страны. На днях журналист газеты «ВРЕМЯ» Екатерина Тихонова в своей статье «Почта без почтальона, доставки и телефона» рассказала об одной грамотной и энергичной читательнице-пенсионерке, по профессии математик, из Алматы Гульбаршин Таймасовой, которая уже два месяца не получает на дом газету, хотя оформила платную подписку через АО «Казпочта».

Уверена, ее опыт будет полезен и в других регионах. Смотрите, чего она добилась: пенсионерка написала письмо в редакцию газеты «ВРЕМЯ», отправила жалобу в городскую прокуратуру, в АО «Казпочта» – досудебную претензию. Пока ответа от ведомств нет. Более того, она самостоятельно стала разбираться, в чем дело. И это при том, что «…по состоянию здоровья она не могла осилить расстояние в два километра, чтобы прийти в почтовое отделение, а потому надеялась решить проблему хвалеными цифровыми технологиями. Еще пять лет назад «Казпочта» заявляла о том, что перевела контакт-центр на единый республиканский номер 1499, режим работы – круглосуточный, а звонок с городских и мобильных телефонов по Казахстану бесплатный. Однако, по словам Гульбаршин Каметовны, это не так.

«Казпочта» применяет новые технологии не для улучшения качества работы, а для того, чтобы лишить граждан возможности пожаловаться! Раньше в отделения «Казпочты» можно было позвонить по городским номерам телефонов, но с 2021 года их отменили. За эти два месяца я многократно звонила по единому номеру 1499. Так звонки оказались платными! У меня ушло около двух тысяч тенге… А результат – ноль, – по привычке подсчитала математик. – Отсутствует всякая связь и координация действий службы 1499 и ответственных лиц почты. Писала заявление и на сайт «Казпочты»: формально он есть, но фактически недоступен. Один раз смогла зарегистрировать жалобу, на нее мне ответил робот. Второй раз сайт уже был недоступен. И снова результат – ноль. Полное игнорирование проблем!»

Подытоживая свой поиск причин проблемы, читательница отметила следующее: «…Корень проблемы в том, что «Казпочта» – акционерное общество, оно как государство в государстве. А потому выбирает только те направления, которые приносят выгоду. Подобное отношение к гражданам противоречит концепции Президента Касым-Жомарта Токаева о «слышащем государстве». Для «Казпочты» газета – это мелочь. А для многих граждан газета – это единственное окно в большой мир проверенных новостей…»

Пенсионерка намерена подать в суд на АО «Казпочта», чтобы заставить его наладить обратную связь, обратить внимание на проблемы потребителей, а не игнорировать их!

…Для старшего поколения, привыкшего держать печатное издание в руках, перелистывать страницы, пахнущие типографской краской, газета – это достоверный, проверенный источник информации. Кто для них заполнит этот информационный вакуум?

Я разговаривала с одним из почтальонов 5-го почтового отделения. Оклад 52 тысячи тенге, территория участков огромная. При этом им надо самим делать пенсионные и другие налоговые, социальные отчисления. АО «Казпочта» как-то не по-людски обходится со своими работниками. Люди – это капитал, распределяйте свои немалые доходы так, чтобы не страдали ни ваши почтальоны, ни подписчики газет, которые вам УЖЕ оплатили доставку печатных изданий. Зачем ломать привычное, доброе?

Фарида ШАРАФУТДИНОВА