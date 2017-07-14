Мини-гидроэлектростанцию «Манкент» запустили в ЮКО

Сегодня в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области запущена мини-гидроэлектростанция «Манкент». Новая электростанция способна обеспечивать энергией 10000 домов.

На открытии гидроэлектростанции, которая будет обеспечивать население постоянной и качественной электроэнергией, присутствовали аким области Жансеит Туймебаев и директор ТОО «Аксу-Энерго» Анарбек Орман.

Проект ТОО “Аксу Энерго” получил поддержку в рамках программы «Дорожная карта Бизнеса-2020». Станция за год способна производить 2,5 МВт электроэнергии. На предприятии, стоимость проекта которого составляет 283 млн. тенге, работой обеспечены 6 человек.

Аким подчеркнул, что в области с высоким потенциалом солнечной, ветровой и водной энергии, необходимо развивать наряду с традиционными источниками энергии и новую энергетику.

«Главная задача проводимого в нашей стране ЭКСПО – в будущем полностью перейти на возобновляемые источники энергии. И в области в этом направлении делается очень много. Необходимо открывать таких мини-ГЭС, как можно больше. Тогда область полностью перекроет дефицит в электроэнергии», — сказал аким области.

В целом, в соответствии с концепцией по переходу к «зеленой экономике» в Сайрамском районе запущено 2 проекта.

«300 из 365 дней в году у нас – солнечные. Есть у нас и другие районы, где ветра, есть реки, в селах – отходы животноводства, а ведь это все – возобновляемые источники энергии! — отметил Анарбек Орман. — И мы просто обязаны это все использовать на благо народа!»

Южно-Казахстанская область, несмотря на достаточно стабильное обеспечение потребности населения, испытывает существенный ее дефицит. Внутренние сети обеспечивают только около 50% общей потребности региона в электроэнергии. В области по подсчетам специалистов необходимо поставить еще около сотни подобных ГЭС.

А в ближайшие годы откроются подобные электростанции на реке Каскасу. А на Угаме появится целый каскад мини-электростанций.

Стоит отметить, что в 2014 году ТОО «Аксу Энерго» запустил энергостанцию «Акбай», мощностью 1 МВт, который вырабатывает энергию от солнечных лучей. В 2016 году электростанция, стоимостью 300 млн. тенге произвела 987,166 МВт энергии.