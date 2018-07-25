Очередная трагедия на на железной дороге произошла в Шымкенте.

На станции Манкент, переходя дорогу в неположенном месте, попал под состав и скончался подросток. Девятиклассник, пытался перейти пути под стоящим составом и попал под колеса движущегося поезда с другого пути. Железнодорожники обеспокоены статистикой несчастных случаев. Чтобы предотвратить смерти, специалисты решили провести разъяснительные работы с местными жителями.

Последняя трагедия на станции Манкент произошла 17 июля. По словам очевидцев, подросток наклонился, чтобы перелезть под стоявшим поездом, и в это время попал под колеса состава, который следовал с другого пути. 9-классник скончался на месте.

После трагедии представители линейного отдела внутренних дел и работники железной дороги усилили разъяснительные работы. Их цель — повысить безопасность и предотвратить несчастные случаи. Однако местные жители считают,что в этом деле поможет только ограда, которая станет препятствием. Но специалисты напомнили, что нужно учитывать человеческий фактор. Главная причина трагедий в том, что сами пешеходы не соблюдают элементарных правил безопасности. С начала года на железнодорожных путях произошло 18 трагедий, 5 из них — на юге страны.

Аида Махашева, представитель линейного отдела внутренних дел ювенальной полиции: «Должно измениться отношение самих пешеходов к зоне повышенного риска, ведь нередко они с пренебрежением относятся к элементарным нормам и правилам безопасности».

Железнодорожники напоминают гражданам и об административной ответственности за нарушения законодательства о железнодорожном транспорте. В частности — за переход в неположенном месте. Но главное, призывают жителей не рисковать собственным здоровьем и жизнью.