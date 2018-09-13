Обожженный мальчик из поселка Манкент Туркестанской области, который получил обширные ожоги тела, скончался в больнице.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но глубокие ожоги, которые получил ребенок, оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, на прошедших выходных по области прошла массовая рассылка сообщений посредством месседжера Ватсап. С призывом откликнуться, к южанам обратилась семья из поселка Манкент Сайрамского района. Их дети оказались в реанимации с ожогами разной степени тяжести. В рассылке указали, что пострадавшим в срочном порядке потребовалась плазма крови.

«Огромное спасибо всем за молитвы, за кровь, за финансы, что жертвовали для детей!

Дай вам, Господи, здоровья на многие годы за ваши добрые сердца!

Милана идёт на поправку. Сёмочка умер» — сообщение с таким текстом получили шымкентцы.