Неравнодушие жителей Бозарыка порадовало мажилисмена

Депутат Мажилиса Парламента Кудайберген Ержан встретился с жителями жилого массива Бозарык в Шымкенте. Встреча переросла в откровенный разговор о том, что больше всего волнует людей — о коммунальных проблемах, о ситуации вокруг тендеров, о легализации, которая на бумаге завершилась, а на деле люди с жалобами все еще обивают пороги судов.

Высокий статус депутата Мажилиса Парламента Кудайберген Ержана вселил в жителей надежду, что их услышат. На встрече с парламентарием люди открыто говорили не о личных проблемах, а о том, что волнует многих. Это ход строительства новой дороги и ремонт существующих, вопросы электроснабжения и газификации.

Саера Алимова возмущается, что не может до сих пор легализовать единственное жилье. Женщина уверяет, что для оформления недвижимого имущества обращалась во все инстанции. Но в результате – одни отписки. И Саера не одна на массиве.

«Решения на земельные участки есть, а основных документов нет. Есть люди, которые с 2004 года не могут оформить документы на участки и легализовать дома. Ходили в городской отдел по земельным отношениям, там говорят, чтобы обращались в суд. Обратились в районный, городской, областной даже в верховный суд. Но в итоге, правоустанавливающих документов на имущество нет!» — говорит Саера Алимова.

Представителей старшего поколения жилого массива вдруг взволновала ситуация вокруг тендеров. Конкурсы по госзакупкам — это очаг для коррупции говорят аксакалы.

«Что происходит? Чтобы победить, на что только эти люди не идут. Порой побеждают компании, у которых ни базы, ни техники, ни рабочей силы. Из-за этого объект отдают субподрядчикам. А качество работ желает лучшего. Почему виновников, транжирящий бюджетные деньги не привлекают к ответственности? Душа болит. Вроде бы говорят — инфляция, призывают экономить, а сами в это время нерационально используют народные деньги!» — возмущены бозарыкцы.

Кудайберген Ержан не только внимательно слушал, но и отмечал все поднятые вопросы в блокноте. Ведь по ним он будет работать уже в ближайшее время. Как пообещал депутат, ни один вопрос не останется без рассмотрения.

«Гражданка Алимова вы мне пожалуйста, все документы отсканируйте и отправьте на электронную почту, — ответил мажилисмен, — По легализации очень много вопросов. Постараюсь довести до коллег и поспособствовать, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комиссиях. После тщательного изучения мы внесем предложения по изменениям. А вот то, что инфраструктура до сих подводиться… Здесь на встрече присутствует заместитель акима Каратауского района. Он взял на заметку. Протоколы собрания будут переданы в городской и областной акиматы. Да согласен, вокруг тендеров споров много. Внедрение камерального контроля должно было исключить коррупцию. Этот вопрос также требует должного рассмотрения. Активность и неравнодушие ваше радует и вселяет надежду, ведь если вы будете открыто говорить о существующих проблемах, то они будут решены. Мы поможем, чтобы все поэтапно решалось!».

Депутат отметил, что рад тому, что молодежь не отмалчивалась, сидя в последних рядах, а также высказывалась о проблемах. Многих волновало отчуждение земельных участков в пользу государства. На что представитель акимата ответил, что такие уведомления пока никому не раздавали.