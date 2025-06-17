На отсутствие Интернета, автобусов и полива жаловались акиму жители Бозарыка

Выездная встреча акима началась с микрорайона Бозарык. Желающих озвучить свои проблемы собралось немало. Уже в первые минуты жители начали говорить о наболевшем. Одна из главных тем — слабый интернет-сигнал.

Мират Акмолдаева, жительница Шымкента: «На дворе XXI век, а Интернета нет. Подали заявление в Beeline — говорят, акимат не реагирует. Кабели не подходят, надо согласовывать. Но жить без Интернета сегодня невозможно».

Власти проблему признают. По их словам, провести качественную оптоволоконную сеть в микрорайон мешает незавершенное строительство.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Интернет, действительно, нужен. Мы подключим оптику. Сейчас две организации завершают стройку, как сдадут дома, подключим».

Недовольны жители и благоустройством. По их словам, деревья посадили, но не ухаживают. Полива нет. Фонтан работает только по запросу.

— Звоним — включают. Потом снова отключают. Говорят, в городе такого фонтана больше нет, только у вас. Но толку, если он не работает? И деревья сохнут, газона нет.

«Проблемы у каждого дома свои. Это работа районного акима. Пройдитесь, покажите — никто не прячется. Укажете — сделают», — пояснил Габит Сыздыкбеков.

Старейшины микрорайона жалуются на нехватку автобусов. По их словам, в Бозарык ходит всего два маршрута и в часы пик доехать практически невозможно.

Оразхан Еспаев, житель Шымкента: «Здесь будет 1071 дом, а автобуса всего два. Один к новой школе, другой — к старой. Утром детям в школу не попасть — всё переполнено. Здесь уже 11–12 тысяч человек. Нужен третий маршрут».

«Да, маршруты обновляем. С ростом населения нужны и новые автобусы. Сейчас закупаем транспорт, будем расширять сеть. Учтём и Бозарык», — ответил аким города.

Те, кто недавно переехал, жалуются на состояние детских площадок — они разрушены, детям просто негде играть. Житель Бозарыка рассказал акиму Шымкента о проблеме с благоустройством территории:

— К вашему приезду вчера убрали. А так — ни газона, ни полива.

— Что конкретно нужно?

— На детской площадке змея вылезла. Мошки, комары — до пятого этажа. Площадки разрушены.

— Где именно?

— В районе дома №660.

Аким выслушал все жалобы и заверил: решения будут. Но не всё возможно сделать сразу. Он попросил отнестись с пониманием.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «На построенные объекты действует гарантия. Подрядчики исправят. А вы следите, чтобы сохранялось. Сделаем один раз — пусть служит долго».

В завершение встречи — красивая национальная традиция. По просьбе жителей аким перерезал путы нескольким малышам, в рамках обряда тұсау кесер.