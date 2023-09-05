ПК «Asar Baspana» подозреваются в создании финансовой пирамиды

Расследование в отношении «ПК Asar Baspana» по подозрению в создании финпирамиды проводится в Шымкенте, передает OTYRAR.
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент.
Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.
“Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит”,-сказано в официальном сообщении.
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