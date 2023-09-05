ПК «Asar Baspana» подозреваются в создании финансовой пирамиды

Расследование в отношении «ПК Asar Baspana» по подозрению в создании финпирамиды проводится в Шымкенте, передает OTYRAR.

Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.

“Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит”,-сказано в официальном сообщении.