«Игромания как растворитель жизни»: как казахстанцы стали заложниками азартных игр

Игровая зависимость в Казахстане приняла угрожающие масштабы.

Тысячи людей стали настоящими заложниками подпольных казино, букмекерских контор, азартных игр. В порыве патологической страсти люди лишаются квартир, берут кредиты, идут на воровство и решаются на убийства! А короли «казино», тем временем, строят дворцы, покупают самолеты, собирают коллекции элитных машин.

В свои 22 года у Санжара за спиной миллионные долги, проблемы с законом и зависимость от азартных игр. Свою первую ставку молодой человек сделал в 14 лет и выиграл. Деньги придали значимость в глазах родных и друзей, а радость победы подогревала азарт. Ставки становились все выше, а проигрыши чаще, Санжар начал занимать деньги у друзей и продавать вещи из дома. Тревогу забили родители.

«У меня долги уже были больше 15-20 миллионов тенге, когда у меня проблемы и так далее. В семье родные не верят, очень тяжело, когда приходишь домой и твои родные прячут от тебя твои же вещи, чтобы ты не украл их и не поставил их ставку. Тем кто хочет поставить я бы посоветовал, за каждой ставкой идут определенные последствия, если вы не страдаете- страдают окружающие вас люди, за каждой победой есть тот человек, который проиграл ради вашей победы», — говорит Санжар (имя изменено) .

Только за 9 месяцев прошлого года казахстанцы потратили на азартные игры рекордные 456 миллиардов тенге. Это в 8 раз больше чем в 2021. Игроманов в Казахстане становится все больше. По словам врачей, в день к ним обращаются двое-трое зависимых. Чаше всего, таких пациентов приводят родные, которые устали от постоянного обмана и выкачивания денег.

«Увеличилось количество обращений, количество людей, у которых уже сформировалось паталогическое влечение к азартным играм. Раньше было много людей по химической зависимости, то сейчас уже по игровой, где то 50/50. Даже игромания сейчас преувеличивается», — говорит Анатолий Ичетовкин, руководитель реабилитационной программы.

Всемирная организация здравоохранения добавила пристрастие к играм в перечень недугов, которые надо лечить. Лудомания теперь именуются не иначе как психологическое расстройство.

По словам врачей, от игровой зависимости страдает не только игрок, но и его близкое окружение: родные, друзья и даже коллеги.

«Игромания это как растворитель всей жизни, не только своей, но и окружающих. Человек полностью деградирует», — говорит Анатолий Ичетовкин, руководитель реабилитационной программы .

Зависимость, говорят врачи, формируется в три этапа — сначала человек делает ставки ради выгоды, затем «залипает» на сайтах азартных игр, на третьем этапе зависимый попросту «работает на казино». Человек лишается прежних принципов и ценностей. Избавиться от этой зависимости непросто.

В этом году в правительстве и мажилисе выдвигали несколько предложений как бороться с лудоманией в стране. Так, в минкульте предложили изменить возрастные ограничения для клиентов казино и букмекерских контор с 21 года до 25 лет, а для казино — с 18 лет до 21 года. Правда, эксперты с этим поспорили, мол, запретом делу не поможешь. Другие настаивают на том, что надо прививать казахстанцам игорную культуру.

По словам общественников, решить проблему может только комплексный подход. Специалисты уверены, важно изучить суть и психологию влечения к азартным играм.

«Усилить институт психологии в нашей стране для того, чтобы можно было более детально прорабатывать каждого человека, понимать его проблему может создать онлайн психологический курс, где люди могут понять, что они зависимы и обратиться, чтобы им помогли выйти из этой ситуации, помочь ему понять, что по сути это лишь избегание основной проблемы, которую он глубоко в себе застрял», — говорит Токтар Болысов, общественный деятель.

Лудомания до конца не изучена. Эта проблема нова, а значит и пути ее решения только ищут.

При этом запретить букмекерские конторы полностью, скорее за гранью реальности. Они приносят большие доходы от налогов в государственный бюджет. Поэтому специалисты просят запретить хотя бы рекламу азартных игр: в соцсетях, метро, на баннерах и футбольных матчах.

Общественники говорят, в этом деле нужен комплексный план по борьбе с игроманией, который бы включал в себя также бесплатную реабилитацию и психологическую помощь зависимым и многое другое.

Определить игроманию непросто, но возможно. У человека появляются постоянные траты и одалживание денег. Причём для лудоманов характерны попытки занять у людей, с которыми они знакомы не сильно близко. Появляется хроническая лживость. Игроман врет о том, чем планирует заняться, о количестве потраченных денег, о проведённом вечере. Зависимый теряет интерес к другим хобби, работе, семье. Психологическая зависимость становится центром его существования. Игроман утрачивает интерес к тем вещам, которые раньше приносили ему радость и вызывали интерес.

«Человек начинает если избегать, много времени уделяет телефону, занимает деньги, обман, ложь, манипуляции в семье все будут замечать это и какой образ жизни он ведет. Эмоционально нестабильным становится человек, по этим симптомам можно узнать», — говорит Анатолий Ичетовкин, руководитель реабилитационной программы.

Президент Казахстана поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев. Он акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь. Касым-Жомарт Токаев поручил госорганам усилить работу по установлению ограничений для отдельных категорий казахстанцев.

К концу года стали известны первые итоги работы правительства. Скоро в стране могут ограничить наружную рекламу букмекерских компаний. Сейчас это предложение рассматривают на законодательном уровне.

Планируется внедрить международный принцип «ответственной игры» для защиты игроков от злоупотребления. Если у человека накопились долги после азартного увлечения, его данные передадут коллекторским службам. Все эти меры планируют принять уже в 2024-ом году.

Помочь игроману непросто. Эксперты рекомендуют прекратить одалживать лудоманам деньги, не закрывать его долги и решать проблемы, привлечь для переговоров человека, которого зависимый уважает и обязательно обратиться за помощью к врачам.