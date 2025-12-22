В Шымкенте разоблачили онлайн-игорный бизнес

В Шымкенте департамент Агентства по финансовому мониторингу пресёк деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес.

Как сообщили в АФМ, подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в формате прямых трансляций на платформах TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».

Для легализации преступных доходов участники схемы использовали так называемых «дропов» — на их имена оформлялись банковские карты, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств.

По данным следствия, общий доход от незаконной деятельности превысил 93 миллиона тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata, а также жилой дом с земельным участком.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых по решению суда помещены под стражу сроком на два месяца.