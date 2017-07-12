Сельчане Байдибекского района ЮКО жалуются на бездорожье

Жители улицы Абая в поселке Жамбыл возмущены до глубины души. Сельчане отмечают наплевательское отношение со стороны чиновников. Обычную дорогу на своей улице жители поселка ждут уже несколько лет. Акимат, по словам жителей, разбрасывается пустыми обещаниями.

Первое время чиновникам верили.

Главная дорога в поселке полностью заасфальтирована, но с нее лучше не съезжать. На улице Абая живет несколько десятков семей, до главной дороги путь не маленький. Неоднократные обращения к исполнительной власти результата не дали.

«Мы сколько обращались, нас обманывают и дорогу нам не делают. Я живу за речкой, там вообще дороги нет, зимой не проехать и когда паводки — пройти невозможно ни пешком, ни на машине проехать», — говорит Ерик Айбеков, местный житель.

В акимате журналистов попытались заставить не верить своим глазам. Нет таких проблем — все улицы благоустроены! А сотрудники ЖКХ и вовсе потребовали предоставить доказательства съемки и фамилии жалобщиков. По мнению чиновников, жителям поселка грех жаловаться.

После нескольких часов ожидания, видя, что журналисты отступать не собираются, в акимате все же дали ответ. Нашлась и причина — прокладка газопровода. Газифицировать поселок закончат только в 2018 году. Вот тогда и подумают о ремонте дорог.

«Сейчас нужно провести газопровод, потом начнем делать дорогу. Сроки там до конца 2018 года, и там нет как таковых проблем!» — заверил журналистов Бахыт Искаков, главный специалист отдела АД и ПТ по Байдибекскому району ЮКО.

Как решится ситуация, пока неизвестно. Но, по крайней мере, сельчане услышали более-менее внятный ответ на свой вопрос. И очень надеются, что на проблемы родного района обратит внимание глава области Жансеит Туймебаев — уроженец Байдибека.