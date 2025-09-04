В Шымкенте жильцы возмущены стройкой ресторана под окнами

Каждое утро жители дома №12 по улице Казыбек би вынуждены просыпаться под звуки перфоратора. Во дворе идёт реконструкция, которую жильцы называют незаконной.

В декабре новый собственник выкупил первые этажи здания и начал переделывать их под ресторан. При ремонте были снесены несущие стены, установлены тандыры. На месте бывшего бассейна возводится новое строение, рассказывают они.

Жители жалуются на шум, мусор и беспорядок. По их словам, разрешительных документов на стройку нет. Несмотря на жалобы в управление архитектуры и заявление через «e-Otinish», работы продолжаются, проверки проводятся но результата нет.

Виктория Пак, жительница г. Шымкента: «Владелец участка начал ремонт без согласования с управлением архитектуры. Ему вышло предписание все восстановить, при стройке была задета и внешняя стена фасада, но никаких действий с его стороны я не вижу. Более того, он проиграл суд, но стройка почему-то до сих пор идет. Целевого назначения на общепит у него не было. Сейчас владелец упорно готовится к открытию ресторана. У нас вопрос, что вообще происходит и поменяли ли ему целевое назначение?»

Не только жители, но и журналисты не могут получить разъяснений от ответственных органов. Обращения в ГАСК, ныне Управление комфортной городской среды, остаются без ответа. Тем временем стройка продолжается: на объекте проводят подключение электричества. А энергоснабжающая компания, в свою очередь, заверяет, что все действия выполняются в рамках норм и не несут угрозы жильцам.

Пока жители продолжают спорить, эксперты призывают подходить к ситуации здраво и объективно. По словам адвоката Евгения Яворского, если бы стройка действительно велась с нарушениями, уполномоченные органы уже приостановили бы работы. Вместе с тем юрист отмечает: в суд жители могут обратиться, только если их права действительно нарушены. В противном случае оснований для разбирательства нет.

Евгений Яворский, адвокат: «Мы должны понимать, когда вы покупаете себе землю, вы, как собственник, в праве построить то, что вам хочется. Почему я должен спрашивать у соседей на это разрешения? Если, в целом, хватает места на парковку, на проезд пожарным, то каждый собственник может распорядиться землей так, как он хочет. Без каких-либо дополнительных разрешений. Поверьте, если бы действительно разрешения на стройку не было, ее бы давно запретили бы».

Ситуация вокруг строительства остаётся спорной. Жители продолжают настаивать на своих требованиях, а собственник действует в рамках своих планов. Окончательную точку в этом вопросе могут поставить только надзорные органы, если они действительно займутся вопросом.