Школы Шымкента прячут за заборы

В шымкентских общеобразовательных учреждениях начались работы по возведению ограждений объектов. На сегодняшний день строительные работы проводятся сразу в 31 городской школе.

В школе №14 ведется активная работа по возведению железного ограждения. Подрядная организация ТОО «Табысты» на выделенные 6 миллионов тенге планирует сделать территорию для учеников безопасной на протяжении 250 метров. И это далеко не единственный объект образования. Высоким забором, по периметру, обнесут сразу 31 городскую школу.

«Мы выиграли тендер на ограждение трех городских школ. У нас сейчас трудятся более 20 человек. Строительные работы проводятся сразу на всех трех объектах: 14-ая, 29-ая и 93-ая школы. На эти школы нам выделили около 17 млн. тенге», — пояснил Магжан Байдеуов, заместитель директора ТОО «Табысты».

Работы по строительству ограждений начались в прошлом году. В 2016-ом на заборы в школах №9 и 30 было выделено более 30 млн. тенге. В этом году увеличилось не только количество школ, значительно выросла и сумма.

Возведение заборов — дело хоть и затратное, но крайне необходимое, уверены в городском отделе образования. Это — защита от несанкционированного проникновения неизвестных лиц и проезда автомобилей на участок с детьми.

«Ограждение — это в первую очередь безопасность наших учащихся. Проникнуть посторонним будет непросто. Кроме того, ограждения позволят нам избежать недорозумения с установлением прилегающей к школе территории», — отметил Пазылхан Асауов, заведующий сектором отдела образования Шымкента.

На ограждение 31-го объекта образования из городской казны было выделено 241 млн. тенге. Все работы будут завершены до начала учебного года, работают восемь подрядных организаций.